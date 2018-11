Energiekonzern Innogy verdient weniger

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Innogy hat in den ersten neun Monaten erheblich weniger verdient als im Vorjahr.



Ein schwächeres Geschäft mit erneuerbaren Energien sowie sinkende Ergebnisse im Netzbereich waren der Grund, wie das vor der Fusion mit dem Konkurrenten Eon stehende Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. So sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 11 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis verringerte sich um gut 41 Prozent auf 228 Millionen Euro.

Den Ausblick auf Konzernebene bekräftigte Innogy. Das bereinigte Ebit soll weiter rund 2,7 Milliarden Euro und der bereinigte Nettogewinn über 1,1 Milliarden Euro erreichen, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Wegen niedrigerer Windaufkommen senkte der Konzern aber seine Ergebnisprognose für das Geschäft mit erneuerbaren Energien. Auch im Vertrieb werde Innogy wegen des hohen Wettbewerbsdrucks ein geringeres Ergebnis erzielen als erwartet. Dagegen ist das Unternehmen für die Netze etwas optimistischer als zuvor./nas/jha/