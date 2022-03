Energiekontor Aktie: Ein wahrer Champion!

Energiekontor, ein Unternehmen aus dem Markt "Schwere elektrische Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 18:26 Uhr) mit 79 EUR beinahe gleich (-0.25 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Energiekontor einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Energiekontor jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 56,83 und liegt mit 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 40,79. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Energiekontor auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Energiekontor von 79 EUR ist mit +23,13 Prozent Entfernung vom GD200 (64,16 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 66,17 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +19,39 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Energiekontor-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Energiekontor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 17,32 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,61 Prozent im Branchenvergleich für Energiekontor bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,56 Prozent im letzten Jahr. Energiekontor lag 30,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.