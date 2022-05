Energiekontor AG-Aktie: Windparkprojekt erfolgreich verkauft!

* Windparkprojekt in Nordrhein-Westfalen mit einer Leistung von 7,2 MW erfolgreich verkauft * Windparkprojekt erneut an dänischen Investor Difko verkauft * Stromproduktion reicht für über 4.000 Haushalte Windparkprojekt verkauft Energiekontor (ISIN DE0005313506), ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat ein weiteres Windparkprojekt an die dänische Investmentgesellschaft Difko verkauft, die sich auf nachhaltige Investments spezialisiert hat. Das… Hier weiterlesen