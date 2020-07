Energiegeladene Ausschüttungen: Mit diesen zwei Versorgern aus den USA könnten Dividendenträume wahr werden!

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Viele Sparer sind regelrecht verzweifelt. Denn auf sicher angelegtes Geld gibt es schon seit geraumer Zeit nur noch Zinsen im kaum messbaren Bereich. Bei deutschen Instituten sind selbst für Neukunden auf Tagesgeldkonten nur zwischen 0,01 und 0,05 % Zinsen pro Jahr zu erzielen (Stand 19.07.2020). Und es sieht nicht danach aus, dass sich dieser Zustand die nächste Zeit ändert.

Aber es gibt ja Alternativen, mit denen man sich auch anders einen passiven Geldstrom generieren kann. Wunderbar funktioniert dies meiner Meinung nach mit Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende ausschütten. Und hier gibt es viele zuverlässige Zahler. Die beiden Werte aus den USA, die im heutigen Artikel vorgestellt werden, gehören definitiv dazu.

Dominion Energy

Ein hierzulande weniger bekannter Konzern ist das amerikanische Unternehmen Dominion Energy (WKN: 932798) mit Hauptsitz in Richmond im US-Bundesstaat Virginia. Mehr als 7 Mio. Kunden in 20 Bundesstaaten werden von dem Energieversorger mit Strom und Erdgas beliefert. Weiterhin ist er aber auch selbst als Öl- und Gasförderer tätig. Hier unter anderem im Golf von Mexiko und in Westkanada.

Dominion Energy zahlt wie viele Unternehmen aus den USA seine Dividende quartalsweise an seine Aktionäre aus. Derzeit fließen so alle drei Monate 0,94 US-Dollar je Aktie in die Taschen der Investoren. Auf ein Jahr hochgerechnet beträgt die Ausschüttung also insgesamt 3,76 US-Dollar je Anteilsschein. Beim aktuellen Kurs der Dominion-Energy-Aktie von 78,58 US-Dollar (17.07.2020) lässt sich so eine Dividendenrendite von 4,78 % ermitteln.

Was für Einkommensinvestoren besonders interessant sein dürfte, ist die Tatsache, dass Dominion Energy seine Ausschüttung schon über viele Jahre hinweg regelmäßig steigert. Allein in den letzten zehn Jahren wurde die jährliche Dividende von 1,29 US-Dollar je Aktie bis auf den oben genannten Wert angehoben. Dies entspricht insgesamt einer Steigerung von rund 191 % oder einer durchschnittlichen Anhebung von 11,29 % pro Jahr.

Dominion Energy hat also in Sachen Dividende einiges zu bieten. Zudem ist der Konzern in einem Bereich tätig, der meines Erachtens wohl auch in den nächsten Jahren weiterwachsen könnte. Denn es ist damit zu rechnen, dass der Energieverbrauch nach dem Ende der Coronakrise weiter ansteigen wird. Wer einen zuverlässigen Dividendenzahler mit Kurschancen sucht, könnte sich also durchaus einmal etwas näher mit Dominion Energy beschäftigen.

NextEra Energy

Der amerikanische Konzern NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Und er ist damit auch einer der größten Energieproduzenten auf Basis von Solar und Windkraft in den USA. Als Dividendenwert haben aber vermutlich viele deutsche Anleger den Energielieferanten überhaupt nicht auf dem Schirm. Doch es lohnt sich, hier einmal genauer hinzuschauen.

NextEra Energy verfolgt nämlich eine äußerst solide Dividendenpolitik. Schon seit dem Jahr 1946 wird eine Gewinnbeteiligung gezahlt und seit 1996 wird diese auch regelmäßig angehoben. Allein in den letzten zehn Jahren kletterte die jährliche Ausschüttung von 2,00 US-Dollar je Aktie auf jetzt 5,60 US-Dollar je Anteilsschein. Dies entspricht insgesamt einer Steigerung von 180 %. Durchschnittlich wurde die Dividende von dem Unternehmen somit um 10,84 % pro Jahr angehoben.

Die Aktie von NextEra Energy hat den Kurssturz, den sie im März dieses Jahres aufgrund der Coronakrise hinnehmen musste, schon wieder so gut wie ausgebügelt. Sie notiert derzeit mit 275,38 US-Dollar (17.07.2020) sogar knapp 15 % höher als noch zu Jahresbeginn. Auf die aktuelle Ausschüttung bezogen errechnet sich so eine Dividendenrendite von 2,03 %. Gegenüber den Zinsen, die man für Geld auf einem Tagesgeldkonto bekommt, ist dies sicherlich eine schöne Anfangsrendite.

Und die persönliche Dividendenrendite, die man auf sein investiertes Kapital erhält, könnte über die Jahre natürlich noch weiter ansteigen. Denn ich kann mir bei NextEra Energy auch weiterhin vorstellen, dass die Ausschüttung kontinuierlich jedes Jahr ein Stück angehoben wird. Hinzu kommt hier ein Geschäftsmodell, welches nicht besonders krisenanfällig erscheint. Wer noch einen Wert mit solider Dividende und Kursfantasie sucht, könnte sich vielleicht mit der NextEra-Energy-Aktie durchaus anfreunden.

The post Energiegeladene Ausschüttungen: Mit diesen zwei Versorgern aus den USA könnten Dividendenträume wahr werden! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: Dieses besondere E-Commerce-Unternehmen bietet Amazon die Stirn, und profitiert vom rasanten Wachstum des Marktes.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Dominion Energy, Inc und NextEra Energy.

Motley Fool Deutschland 2020