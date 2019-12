Energieexperten prognostizieren mehr branchenübergreifende Kooperationen für Versorger

Köln (ots) - Der Druck auf die Energiebranche steigt: Die Kosten steigen undKunden fordern immer mehr Digitalisierung. Eine aktuelle Expertenumfrage vonSimon-Kucher & Partners zeigt, dass Kooperationen inner- und außerhalb derBranche großes Potential haben, um die Situation zu meistern.Der Energieversorger der Zukunft muss sich einer Reihe von Herausforderungenstellen: Privat- und Industriekunden erwarten mehr digitale Dienstleistungen,die Energiewende bedingt einen neuen, komplexen regulatorischen Rahmen und dieWettbewerbssituation gewinnt nicht zuletzt durch das Aufkommen innovativerStart-ups an Schärfe. Um in diesem Umfeld zu bestehen, müssen Energieversorgeragiler, spezialisierter und kooperativer handeln - das fand eine aktuelleExpertenumfrage* der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher &Partners heraus.Kostendruck und Digitalisierung als Entwicklungstreiber90 Prozent der befragten Entscheider von Energieunternehmen sind sich einig,dass der Kostendruck in der Branche noch weiter zunehmen wird. "Die Branche iststark umkämpft. Durch die veränderten Kundenansprüche und immer wieder neue,digitale Möglichkeiten sind Energieversorger gezwungen, Bereiche wieKundenservice, Vertrieb, Marketing und Energiehandel zu digitalisieren.", so Dr.Thomas Haller, Partner bei Simon-Kucher und Global Head des Energiebereichs.Weniger als die Hälfte der befragten Experten sehen sich darauf jedoch gutvorbereitet. Um trotz dieser Herausforderungen weiter erfolgreich zu sein, gehen90 Prozent der Studienteilnehmer davon aus, dass Energieversorger in Zukunftdeutlich agiler vorgehen werden, 83 Prozent sagen Energieversorgern eine starkeSpezialisierung voraus und ebenfalls 90 Prozent prognostizieren, dassKooperationen zunehmend Teil des Geschäftsmodells von Energieunternehmen werden.Partnerschaften schaffen erfolgreiches und innovatives ÖkosystemIm Fokus der Branche stehen vor allem Kooperationen: Über 75 Prozent derStudienteilnehmer kooperieren bereits mit Start-up-Inkubatoren, zwei Drittelarbeiten mit größeren energiewirtschaftlichen Dienstleistern zusammen. DieStudie zeigt, dass die Kooperationen vor allem dabei helfen sollen, in denBereichen eMobility, Energiehandel und Customer Service gut aufgestellt zu sein."Das Interesse an Kooperationen über Branchengrenzen hinweg zeigt, dassVersorger die Zeichen der Zeit erkannt haben", meint Haller. "Nur ein starkesÖkosystem an innovativen Produkten und effizienten Dienstleistungen befähigtsie, gesamtgesellschaftliche Probleme, wie beispielsweise die Energiewende, zulösen."Die befragten Energieversorger wollen durch Partnerschaften vor allem ihrBestandskundengeschäft sichern sowie die Neukundengewinnung vorantreiben. Eingroßer Teil der Befragten will auch Kosten senken. "Gemeinsam mit Partnern sindEnergieversorger besser in der Lage, diese Ziele zu erreichen", sagt ManuelSteege, Senior Director und Branchenexperte. Die Befragung zeigt auch, dass dieBedeutung von ausgegliederten Unternehmensbereichen sowie branchenfremder Firmenals Partner in Zukunft deutlich steigen wird. "Eine interessante Entwicklung,denn dadurch wird dann auch die Anzahl der Kooperationen mit diesen Unternehmensteigen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass dies nur funktioniert, wenn eine Kulturvon kooperativer Zusammenarbeit zwischen allen Partnern geschaffen wird", soSteege.*Über die Studie: Die Expertenbefragung "Der Energieversorger der Zukunft" wurdevon Simon-Kucher & Partners im September 2019 durchgeführt und basiert auf einemkomplementären Untersuchungsdesign mit explorativen Tiefeninterviews und einerergänzenden Onlineumfrage. Insgesamt nahmen 30 Experten aus derEnergiewirtschaft in der DACH-Region an der Studie teil. Die Studienergebnissesind auf Anfrage erhältlich.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeitvon Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Lautmehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin,Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- undVertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. DieUnternehmensberatung ist mit über 1.400 Mitarbeitern in 39 Büros weltweitvertreten.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Sabrina Müller (Communications & Marketing)Tel.: +49 221 36794 128E-Mail: sabrina.mueller@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78805/4460864OTS: Simon-Kucher & PartnersOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell