Energieeffizienz und Klimaschutz: Hotels und Herbergen haben noch Nachholbedarf

Berlin (ots) -- dena-Analyse gibt Handlungsempfehlungen an Branche und Politik- Energieberatung, Förderung und Finanzierung an Hotelbrancheanpassen- Individueller Sanierungsfahrplan auch für NichtwohngebäudeIn Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu investieren, lohnt sichfür Übernachtungsbetriebe: Sie sparen Kosten und CO2 ein, erhöhen denImmobilienwert und können ihr klimafreundliches Engagement für dieKommunikation mit Gästen und Beschäftigten nutzen. Dieses Fazit ziehtdie Deutsche Energie-Agentur (dena) in der Analyse "InsightHotelimmobilien", die die Erfahrungen aus dem vomBundeswirtschaftsministerium geförderten Modellvorhaben "Check-inEnergieeffizienz" auswertet. Darin hat die dena 30 Hotels undHerbergen bei der energetischen Sanierung begleitet.Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass viele Unternehmen das ThemaKlimaschutz im Tagesgeschäft gar nicht oder nur unzureichend angehen.Gerade in der Privathotellerie fehlt es dafür oft an Zeit undPersonal. Eine speziell auf das Übernachtungsgewerbe ausgerichteteEnergieberatung ist daher ein wichtiger Schlüssel für mehrNachhaltigkeit in Hotels."In der Hotelbranche sehen wir Beispiele des Gelingens und denBedarf für mehr Unterstützung gleichermaßen. Hier sind neue Lösungenund ein intensiverer Dialog zwischen Politik und Branche gefragt, ummehr Dynamik bei Energieeffizienz und Klimaschutz anzustoßen - zumBeispiel durch Förderpakete speziell für Hotels und Herbergen", sodena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann.Qualität der Energieberatung weiter ausbauen, neue Anreize in derFörderungDie Energieberatung legt den Grundstein für alleEffizienzentscheidungen. Im Modellvorhaben fielen Qualität und Umfangder energetischen Beratung sehr unterschiedlich aus: Sie reichten vonvagen Schätzungen bis zum umfassenden Sanierungsfahrplan.Daher empfiehlt die dena, branchenspezifisches Knowhow beiEnergieberaterinnen und Energieberatern zu stärken und sichtbar zumachen - beispielsweise durch mehr Weiterbildungsangebote, dieKennzeichnung von Branchenschwerpunkten in derEnergieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes und dieUnterstützung von regionalen oder überregionalen Experten-Netzwerken.Auch unter den Hoteliers bedarf es eigener Netzwerke, um denErfahrungsaustausch rund um Energieeffizienz zu stärken.Wünschenswert ist auch mehr Zusammenarbeit mit Banken, umEnergiekonzepte inklusive Kosten und Finanzierungsplan zu erstellen.Das erhöht die Chance, dass Hotelbetreiber die Modernisierung auchtatsächlich umsetzen. Weiterhin bietet es sich an, neue Anreize füreine ganzheitliche Analyse der Immobilien zu schaffen, die sowohlGebäudehülle als auch Anlagentechnik in den Blick nimmt - zumBeispiel durch einen Bonus in der Förderung.Instrument Sanierungsfahrplan auch für NichtwohngebäudeViele Übernachtungsbetriebe gehen eine Sanierung in Etappen an.Hier kann basierend auf den Erfahrungen aus dem Wohngebäudesektordurch die Entwicklung eines individuellen Sanierungsfahrplans fürNichtwohngebäude ein verlässlicher Standard etabliert werden. DasInstrument stellt die einzelnen Schritte einer energetischenSanierung übersichtlich und für potenzielle Bauherren leichtverständlich dar. Für Jugendherbergen bieten sich Portfoliolösungenan - dabei werden alle zum jeweiligen Landesverband gehörendenHerbergen gleichzeitig betrachtet.Weitere Ansätze skizziert die dena-Analyse "InsightHotelimmobilien" unter https://bit.ly/2ASnwsz.Modellvorhaben "Check-in Energieeffizienz"Die dena begleitete zwischen 2015 und Ende 2018 30 Hotels,Herbergen und die beteiligten Effizienzexperten bei der Sanierung,dem Netzwerkaustausch, bei der Kommunikation mit Gästen undMitarbeitern und der hotelspezifischen Öffentlichkeitsarbeit. DurchEnergieberatung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien undMonitoring konnten die meisten Projektteilnehmer ihre Betriebeoptimieren.Das Pilotprojekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaftund Energie (BMWi) gefördert und durch die KfW und denIndustriepartner Viessmann unterstützt. Als Medienpartner beteiligensich die Fachzeitschriften "Hotel + Technik" und "Superior Hotel" amProjekt.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Christina Stahl, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-686, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:stahl@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell