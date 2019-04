Energieeffizienz als Innovationsmotor: Bundesregierung zeichnet erfolgreiche Energieeffizienz-Netzwerke aus (FOTO)

Hannover (ots) -- Rund 2.000 Unternehmen deutschlandweit aktiv- Maßnahmen von Fahrgemeinschaftsplattform bis Green BuildingsDas Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und dasBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit(BMU) haben heute die Teilnehmer von drei besonders innovativenEnergieeffizienz-Netzwerken ausgezeichnet: das"VDMA-Energieeffizienz-Netzwerk Voith Turbo" (Träger: VDMA), das"SIHK-Netzwerk für Energie- und Ressourceneffizienz (REGINEESüdwestfalen)" (Träger: SIHK Hagen/ VEA) und den "Klimapakt MünchnerWirtschaft" (Träger: Landeshauptstadt München). Die Auszeichnungenwurden von Andreas Feicht, Staatssekretär im BMWi, und Dr. KarstenSach, Abteilungsleiter für Internationales, Europa und Klimaschutz imBMU, zusammen mit Stefan Kapferer, Hauptgeschäftsführer desBundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), im Rahmender Jahresveranstaltung der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke aufder Hannover Messe übergeben.An den drei ausgezeichneten Netzwerken beteiligen sich insgesamt33 Unternehmen oder Unternehmensstandorte, die gemeinsamCO2-Einsparungen von 16.400 Tonnen realisieren und dabei neue Ansätzeverfolgen. Das Münchner Netzwerk besteht aus 14 großen Unternehmen,darunter Allianz, Deutsche Telekom und Siemens, die durch einZusammenspiel von dezentraler und erneuerbarer Energieversorgung,effizienter Produktion, Green Buildings und emissionsarmenMobilitätslösungen wie einer digitalen Fahrgemeinschaftsplattforminsgesamt über 28 Millionen Kilowattstunden Energie einsparen wollen.BMWi-Staatssekretär Andreas Feicht: "Ergebnisse des begleitendenMonitorings der Netzwerk-Initiative zeigen, dass Unternehmen inEnergieeffizienz-Netzwerken in der Regel mehr Energie und CO2einsparen können, als sie sich vorgenommen haben. Im Durchschnitterfüllen sie ihre selbst gesteckten Einsparziele zu 108 Prozent. Dasspart Energiekosten und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitigstellen die Unternehmen eindrucksvoll die Leistungs- undInnovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft unter Beweis."Dr. Karsten Sach, Abteilungsleiter im BMU: "Beim Klimaschutzmüssen Wirtschaft und Politik als Partner an einem Strang ziehen. Wiedas auf freiwilliger Basis gelingen kann, zeigen die ausgezeichnetenEnergieeffizienz-Netzwerke auf vielfältige Art und Weise. Mit unsererInitiative werben wir dafür, dass möglichst viele weitere Unternehmendiesen Vorbildern folgen und damit Verantwortung beim Klimaschutzwahrnehmen."Stefan Kapferer, BDEW-Hauptgeschäftsführer: "Durch denErfahrungsaustausch und den Kompetenzgewinn in den Netzwerken werdenviele zusätzliche Effizienzmaßnahmen entwickelt und umgesetzt. Davonprofitiert der Energiedienstleistungsmarkt."Die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke ist Bestandteil desNationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) und desAktionsprogramms Klimaschutz 2020 und wird von der Bundesregierungund 22 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft getragen. SeitStart der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke im Dezember 2014haben bundesweit bereits mehr als 220 Netzwerke unter Beteiligung vonrund 2.000 Unternehmen ihre Arbeit aufgenommen. Viele Netzwerke habendie erste Netzwerkrunde bereits abgeschlossen und sich entschieden,ihre Zusammenarbeit in einer zweite Runde fortzusetzen.Das ist ein Energieeffizienz-NetzwerkEin Energieeffizienz-Netzwerk ist ein Zusammenschluss mehrererUnternehmen einer Region oder Branche, die zusammenarbeiten, um ihreEnergieeffizienz zu steigern. Zentrale Elemente der Netzwerke sindein moderierter Austausch zwischen den Teilnehmern sowie dieFestlegung eines gemeinsamen Einsparziels. So gewinnen dieUnternehmen schneller Know-how, mit dem sie ihre Energieeffizienzsteigern können. Unternehmen, die sich für die Teilnahme an einemEnergieeffizienz-Netzwerk interessieren, erhalten Informationenunter: www.effizienznetzwerke.org oder Tel: 030 - 66 7777 66.Über die Initiative Energieeffizienz-NetzwerkeUnternehmen aller Branchen und Größen können von der Teilnahme anEnergieeffizienz-Netzwerken profitieren. Die InitiativeEnergieeffizienz-Netzwerke hilft Unternehmen dabei, sichbranchenübergreifend, branchenintern oder unternehmensintern inNetzwerken auszutauschen und Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen.Ziel der Initiative ist es, bis Ende 2020 die Gründung von rund 500neuen Energieeffizienz-Netzwerke zu unterstützen und damit einenwichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung derEnergieeffizienz in Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe undEnergiewirtschaft zu leisten.Pressekontakt:Geschäftsstelle der Initiative Energieeffizienz-NetzwerkeDeutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Michael Brey, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-804, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:brey@dena.de, Internet: www.effizienznetzwerke.orgOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell