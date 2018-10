Energieeffizientes Bauen zahlt sich nicht immer aus - Bauherren-Schutzbund e.V. präsentiert Studie und nennt Tipps, damit Spareffekte wirklich eintreten

Berlin (ots) - Energieeffizientes Bauen entlastet den Geldbeutelprivater Bauherren - was Politik und Hersteller häufig versprechen,trifft in der Praxis nicht immer zu. Das belegt eine aktuelle Studieim Auftrag des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). DieVerbraucherschutzorganisation nennt Tipps, damit sichEnergiemaßnahmen wirklich lohnen.Im Rahmen seines Bautechnischen Forums "Energieeffizient bauen -bezahlbar und zukunftsfähig" hat der Bauherren-Schutzbund e.V. amDienstag in Berlin die Wirtschaftlichkeit baulicherEnergieeinsparmaßnahmen auf den Prüfstand gestellt. HochrangigeVertreter aus Politik, Bauwirtschaft und Wissenschaft diskutiertendie Frage, unter welchen Umständen Verbraucher durchenergieeffizientes Bauen Geld sparen können. Anstoß war das Ergebniseiner beauftragten Metastudie. Die Untersuchung des FraunhoferInformationszentrums Raum und Bau zeigt: Beim energieeffizientenBauen lassen sich keine Pauschalaussagen treffen, ob sich diegetroffenen Maßnahmen für Verbraucher rentieren oder nicht. Aus denzahlreichen Vorträgen ergeben sich drei Anhaltspunkte, wie Bauherrenwirklich Geld sparen können:1. Nach einem ganzheitlichen Konzept bauenGerade bei der Modernisierung aber auch beim Neubau gilt: DamitSpareffekte durch Energieeffizienzmaßnahmen wirklich eintreten, mussvon Anfang an nach einem klaren Konzept gebaut werden. Entscheidendist, dass alle Einzelmaßnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.Wer immer nur mehr dämmt und nicht gleichzeitig die Heizanlage daraufabstimmt, wird am Ende kein Geld sparen. Helfen kann hier einExperte, der alle Vorhaben zu einem ganzheitlichen Konzeptzusammenfasst und die Immobilie als Gesamtsystem behandelt. ImAnschluss können die Bauherren entscheiden, ob sie komplett oder inEinzelmaßnahmen modernisieren. In jedem Fall ist sichergestellt, dassdie gewünschten Ziele erreicht werden.2. Individuelle Situation ausschlaggebendVerbraucher sollten sich nicht von vermeintlichenPrimärenergiewerten, die häufig im Verkaufsgespräch genannt werden,blenden lassen. Egal ob beim Neubau oder im Bestand - Baumaßnahmen,die die Energiebilanz nachhaltig verbessern sollen, kommen nicht vonder Stange, sondern müssen immer auf das eigene Haus und dieindividuelle Situation abgestimmt werden. Hier sind auch die Anbietergefragt: Die Mehrzahl der privaten Bauherren bauen mitKomplettanbietern, die Standardpakete bereitstellen. Um entsprechendder individuellen Bedürfnisse und finanziellen Leistungsfähigkeiteine optimale technische Lösung von Gebäudehülle und Anlagentechnikals Gesamtkonzept zu bekommen, müssen die Anbieter aber echteWahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Systemen ermöglichen. Injedem Fall sollten Bauherren auf Wunsch einen Fachplaner hinzuziehenkönnen.3. Smart Home sinnvoll einsetzenMit intelligenten Steuerungstechniken lassen sich spürbareEinspareffekte erzielen. Gerade im Altbau eignen sich solche Systemeum kostengünstig den Energieverbrauch zu senken. Voraussetzung ist:Installateur und Anwender müssen sich mit den Systemenauseinandersetzen und die umfangreichen Einstellungen auf den Bedarfabstimmen. Genau wie die Computertechnik vor 20 Jahren ist das SmartHome aktuell nicht selbsterklärend. Es muss viel selbst konfiguriertund eingerichtet werden, "Plug and Play" ist noch lange nichterreicht. Dies gilt insbesondere bei sensiblen Techniken wie Heiz-und Lüftungssystemen. Hier muss z.B. bei der Wartung strengstensdarauf geachtet werden, dass ein fein abgestimmtes System nichtahnungslos wieder in den Standardbetrieb genommen wird.Zur Pressemitteilung und Bilderdownload: http://ots.de/h4C4dNPressekontakt:Ihr AnsprechpartnerErik StangePresse- und MedienreferentBauherren-Schutzbund e.V.Brückenstraße 610179 BerlinTel. 030 400 339 502Fax 030 400 339 512presse@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deVereinsregister-Nr. 15 743 NZAmtsgericht Charlottenburg1. Vorsitzender: Peter MauelOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell