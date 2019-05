Energieeffizientes Bauen und Sanieren: Neues Webangebot für Experten

Berlin (ots) -- Portal informiert über Fachthemen und ArbeitsmittelAb sofort stellt die Deutsche Energie-Agentur (dena) dasFachportal Energieeffizientes Bauen und Sanieren, kurz FEBS, imInternet unter www.febs.de bereit. Das im Auftrag des Bundesamts fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle erstellte Angebot richtet sich anProfis aus Energieberatung, Architektur, Ingenieurwesen und Handwerk,die im Bereich des energetischen Bauens und Sanierens tätig sind. DasPortal informiert über Themen und Arbeitsmittel rund um denenergetischen Bau- und Sanierungsprozess.Christian Stolte, Bereichsleiter Energieeffiziente Gebäude bei derdena: "Das FEBS ist eine hervorragende Möglichkeit, nahezu alles, wasman im Arbeitsalltag beim energetischen Bauen und Sanieren braucht,übersichtlich gebündelt an einem Ort zu finden. Das Portal bietetzahlreiche Fachinformationen, kostenfreie Tools, die bei Berechnungenhelfen, und Kontakt zu einem Servicecenter, in dem Fragen rund um dieBilanzierung, die Energieeinsparverordnung oder den individuellenSanierungsfahrplan telefonisch oder schriftlich innerhalb kurzer Zeitgeklärt werden können."Drei ThemenschwerpunkteDie Inhalte des Fachportals gliedern sich in dreiThemenschwerpunkte: Im Bereich "Gesetze & Normen" könnenordnungsrechtliche Rahmenbedingungen nachgelesen werden. Vorrangiggeht es um die Energieeinsparverordnung und weitere Gesetze, die fürdie Energiewende in Gebäuden wichtig sind. Zudem werden unter anderemdie Themen Energieausweis und Bilanzierungsnormen beleuchtet. Unter"Beraten & Finanzieren" stehen beispielsweise ausführlicheInformationen zum individuellen Sanierungsfahrplan bereit. Außerdemwerden die wichtigsten Förderprogramme vorgestellt. Bei "Planen &Umsetzen" stehen die Qualität am Bau sowie die Themen Gebäudetechnikund Gebäudebetrieb im Mittelpunkt.Das FEBS soll kontinuierlich auf die Bedürfnisse der Nutzerinnenund Nutzer angepasst und optimiert werden. Eine besondere Rollespielt dabei der direkte Austausch in Form von Workshops, die inErgänzung zum Webangebot stattfinden. Diese Veranstaltungen dienendazu, von den Fachleuten aus der Praxis zu erfahren, an welchenStellen sie weitere Unterstützung benötigen und darauf mit demAngebot zu reagieren. Das Gesamtpaket - Webangebot, Publikationen undDialog - zielt darauf ab, die Qualität energetischen Bauens undSanierens zu stärken.Das Fachportal Energieeffizientes Bauen und Sanieren löst dendena-Expertenservice ab.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Beatrice Kuhn, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-765, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:kuhn@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell