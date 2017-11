Energieeffizient sanieren: Tausend Euro mit Krediten der KfW sparen

Berlin (ots) - Mehr als 175 Mrd. Euro als Kredit aufgenommen habendie Deutschen laut Bundesbank in den ersten neun Monaten des Jahres2017 für Baufinanzierungen. Weniger als 10 Prozent davon warenKredite bei der staatlichen Förderbank KfW - und das, obwohl dieDarlehen der KfW in einigen Bereichen deutlich günstiger sind alsBaukredite von Banken und Sparkassen. Doch nicht jedes KfW-Programmist ein Zinsschnäppchen. Der gemeinnützige Verbraucher-RatgeberFinanztip erklärt, wann Bauherren zuschlagen sollten.Soll ein bestehendes Gebäude energieeffizient saniert werden, kannsich ein Kredit der KfW lohnen. Eine Beispielrechnung verdeutlichtdas Einsparpotential: Für einen Baukredit mit festen Zinsen über zehnJahre verlangen Banken heute etwa 1,5 Prozent pro Jahr. Deutlichgünstiger geht das bei der KfW. "Für die Wärmedämmung, neue Fensteroder die neue Heizung verlangt die staatliche Förderbank 0,75 ProzentZinsen pro Jahr und zahlt darüber hinaus je nach erreichtemenergetischem Standard noch einen Zuschuss zur Tilgung", erklärt DirkEilinghoff, Experte für Baufinanzierungen bei Finanztip. Im obigenBeispiel erhält der Kunde einen Zuschuss von 3.750 Euro und spartauch noch mehr als 3.300 Euro an Zinsen gegenüber einem normalenBankdarlehen. Die Gesamtersparnis liegt also bei mehr als 7.000 Euro.Immer prüfen, ob die KfW das Bauvorhaben fördertAuch wer seine Immobilie altersgerecht umbauen möchte oder denEinbruchschutz verbessert, kann deutlich Zinsen sparen oder die KfWan den Kosten der Maßnahmen beteiligen. Eilinghoff rät deshalb: "Wereine Baufinanzierung benötigt, sollte immer prüfen, ob die KfW, dasLand oder die Gemeinde das Vorhaben fördert. Wenn derFinanzierungsberater die Förderung nicht von sich aus anspricht,sollte man danach fragen." Aber es gibt auch Fälle, in denen die KfWkeine Vorteile bietet: "Für den Kauf einer Eigentumswohnung ohnebesonderen Energiestandard bringt das KfW-Programm mit 10-jährigerZinsbindung nicht viel Ersparnis. Mit einem Zinssatz von 1,5 Prozentbei einer Zinssbindung von 10 Jahren entspricht das Programmweitestgehend einem normalen Baukredit von Banken und Sparkassen."Das richtige Förderprogramm mit Vermittlern findenEin gutes Dutzend Programme bietet die Förderbank, und das alleinbeim Thema Bauen für Privatpersonen. Für Verbraucher ist es dahernicht leicht, das passende Programm zu finden. Eilinghoff rät, beihöheren Summen die Unterstützung eines Profis zu holen: "Um beiVorhaben ab 50.000 Euro das passende Konzept auf die Beine zustellen, sollten sich Verbraucher an Finanzierungsvermittler wenden."Finanztip empfiehlt Dr. Klein, Interhyp und Planethyp. Wichtig: Erstmit dem Vorhaben beginnen, wenn die Zusage der KfW auf dem Tischliegt.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/kfw-foerderung/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als280.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell