Energiedienstleister regiocom übernimmt Contact-Center-Dienstleister snt / Spezialist und Allrounder gehen zusammen

Magdeburg / München / Frankfurt (ots) - Die snt Deutschland AG,einer der führenden Contact-Center-Outsourcing-Dienstleister inDeutschland, wird Teil des Magdeburger regiocom-Verbundes, einer derführenden Spezialdienstleister für die Energieversorgungswirtschaft.Der entsprechende Vertrag mit dem bisherigen Eigentümer, derMünchener LIVIA Group, wurde Anfang dieser Woche in Münchenunterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Damit entsteht eine Gruppe mit über 5.000 Mitarbeitern und einemJahresumsatz von rund einer Viertelmilliarde Euro. Im BereichKundenbetreuung und Geschäftsprozess-Outsourcing (BPO) rangiert die"neue regiocom" in Deutschland unter den TOP 5 derContact-Center-Dienstleister und ist das einzige inhabergeführteUnternehmen unter den Top-Anbietern.regiocom bietet neben der Kundenbetreuung die fast vollständigeBandbreite an kaufmännischen und IT-Prozessen für Lieferanten undNetzbetreiber. Hierfür beschäftigt regiocom 200 IT- undProzessfachleute. snt wiederum bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrungim deutschen Customer-Service-Umfeld ein, mit einem breit gestreutenKundenportfolio insbesondere in der Telekommunikationsbranche, aberauch in weiteren Branchen wie Energie, Finance & Insurance, Transportund Lifestyle."Eine angemessene Unternehmensgröße ist die Voraussetzung, um mitgroßen Energieversorgern, Telekommunikations- oderVersicherungskonzernen neue Geschäftsmodelle zu wagen undumzusetzen", so Dr. Sebastian Kerz, einer der drei geschäftsführendenGesellschafter. "Nur so können wir ganze Wertschöpfungskettenübernehmen und sie kostengünstig und gleichzeitig mit hoher Präzisionabarbeiten". Sein Kollege Klemens Gutmann ergänzt: "Seit acht Jahrenbieten wir erfolgreich die Komplettbetreuung und -abrechnung vonEnergiekunden an. Alles aus einer Hand, zu festen Preisen pro Kundeund Jahr." regiocom ist mit dieser Dienstleistung ein Pionier in derEnergiebranche. "Unter den EVU sind wir einer der Treiber derDigitalisierung. Diese weitreichende Erfahrung können wir nun auch inden Kundenprojekten der snt einbringen."Der bisherige Eigentümer, die LIVIA Group aus München, sieht diesnt in guten Händen. Sie hatte snt im Jahr 2015 aus dem KPN-Konzernherausgelöst, dem niederländischen Netzbetreiber, der in Deutschlanddurch das Unternehmen E-Plus vertreten war. "Unsere Herausforderungwar es, snt auf eigene Beine zu stellen", so Prof. Dr. Dr. Peter Löw."Das ist uns in den zwei Jahren gut gelungen. Bei der Neuausrichtungum die Digitalisierung der Kundenprozesse erhält snt durch dieErfahrungen und Lösungen der regiocom einen zusätzlichen Schub, derfür die Kunden der snt und die langfristige Weiterentwicklung desUnternehmens sehr wertvoll sein wird".Auch das Management der snt versteht die Integration in denregiocom-Verbund als eine klare Fortsetzung der eingeschlagenenStrategie: "Neben der Neuausrichtung im Umfeld der Digitalisierunghaben wir snt in den vergangenen knapp zwei Jahren konsequent zueinem schlagkräftigeren Mittelständler umgebaut", so Florian Rietz,Vorstand der snt. "Das Zusammengehen ist an dieser Stelle dernächste, richtige und konsequente Schritt in die bereitseingeschlagene Richtung und eröffnet für uns auch durch die breitereAufstellung der regiocom ganz neue Möglichkeiten."Zahlen und Faktenregiocom-VerbundGegründet: 1996Hauptsitz: MagdeburgMitarbeiter: 2.300 MAUmsatz (2016): 153 Mio. EURGeschäftsführende Gesellschafter: Klemens Gutmann, Dr. SebastianKerz, Joan Schlieker (zu je 1/3)Niederlassungen, Tochterunternehmen und verbundene Unternehmen inBerlin, Halle(Saale), Salzwedel, Dessau, Kaiserslautern, Weingartenb. Ravensburg, Varna, Sofia, Wien.snt Deutschland AGGegründet: 2000Hauptsitz: Frankfurt am MainMitarbeiter: 3.300Umsatz (2016): 80 Mio. EURVorstand: Florian RietzNiederlassungen und Tochterunternehmen in Berlin, Essen, Chemnitz,Neubrandenburg (2) und PotsdamPressekontakt:Pressekontakt regiocomregiocom GmbHJanet WatermannTel.: 0391 24361011E-Mail: janet.watermann@regiocom.comPressekontakt sntsnt Deutschland AGJutta LorbergTel.: 0170-4702145E-Mail: jutta.lorberg@snt-ag.deOriginal-Content von: regiocom, übermittelt durch news aktuell