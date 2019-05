Energiedienstleister enviaM mit leichtem Gewinnrückgang

MARKKLEEBERG (dpa-AFX) - Der ostdeutsche Energiedienstleister enviaM hat trotz eines leichten Gewinnrückgangs eine positive Bilanz für 2018 gezogen.



Wie das in Chemnitz ansässige Unternehmen am Dienstag in Markkleeberg bekanntgab, erzielte die Gruppe vor Steuern und Zinsen einen Gewinn von 324,8 Millionen Euro. Dies ist gegenüber 2017 ein Minus von 1,9 Millionen Euro. "Wir haben das Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen", sagte der neue Vorstandsvorsitzende Stephan Lowis.

Der Umsatz sank im vorigen Jahr drastisch von 4,96 Milliarden Euro 2017 auf 3,13 Milliarden Euro. Lowis machte dafür veränderte Bilanzierungsregeln verantwortlich. In den Umsatzerlösen sei nicht mehr die Erstattung der gesetzlichen Einspeisevergütung und Marktprämie für Erzeuger von Strom aus erneuerbarer Energie ausgewiesen. "Dies führt zu einem Rückgang des Umsatzes von 1,54 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr", sagte Lowis.

EnviaM ist nach eigenen Angaben der größte ostdeutsche Energiedienstleister. Die enviaM-Gruppe versorgt in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Dienstleistungen. Die Zahl der Mitarbeiter sank aufgrund der Trennung von einem Geschäftsfeld von 3508 (2017) auf 3341./mkl/DP/fba