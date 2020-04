Energiebranche fordert neuen Schub für klimafreundliche Technologien

BERLIN (dpa-AFX) - Die Energiebranche fordert für die Zeit nach der Überwindung der akuten Phase der Corona-Pandemie einen neuen Schub für klimafreundliche Technologien.



Investitionen in CO2-arme Technologien seien nicht nur klimapolitisch sinnvoll, sie seien zukunftsfähige Konjunkturhilfen, heißt es in einem Freitag vorgelegten Positionspapier des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Um Anreize für solche Technologien zu schaffen und die Verbraucher in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu entlasten, sei eine spürbare Senkung der Steuer- und Abgabenlast auf den Strompreis ein geeignetes Mittel. "Regenerativ erzeugter Strom muss attraktiver für den Mobilitäts- und Wärmesektor werden."

Der Verband forderte weiter, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und Fesseln zu lösen. Gerade der Ausbau der Windkraft an Land ist ins Stocken geraten. Der BDEW bekräftigt in dem Papier, es dürfe keine pauschalen Abstandsregelungen bei Windanlagen an Land geben, damit genug Flächen für neue Windkraftanlagen bereitstehen. Verlässliche, einheitliche Rahmenbedingungen seien für Investitionen grundlegend. Planungsverfahren müssten vereinfacht werden. Investitionen der Energiebranche könnten wie ein "Zugpferd" in der Region wirken und mit Aufträgen an Handwerk und Mittelstand Jobs sichern.

Die Koalition streitet seit Monaten vor allem über die Akzeptanz von Windrädern. Ein Konflikt entstand darüber, wie genau eine bundesweite Regelung zum Mindestabstand von 1 000 Metern zwischen Windrädern und Wohnhäusern gestaltet werden soll. Mitte März waren Koalitionsgespräche zum Ökostrom-Ausbau erneut gescheitert. Daraufhin hatten Bund und Länder sich auf eine Arbeitsgruppe verständigt, die den Durchbruch bringen soll. Ein Termin dafür ist noch nicht bekannt./hoe/DP/mis