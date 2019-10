Energieabrechnung drastisch senken: Fünf Dienstleistungen zum Kosten sparen

Hamburg (ots) - Mit Energieeinsparung kann man den eigenenGeldbeutel schonen und einen Beitrag zur Energiewende und gegen denKlimawandel zu leisten. Um entsprechende Maßnahmen der Menschen inDeutschland zu recherchieren, hat das Dienstleister-Portal ProntoProKundenanfragen analysiert. Fünf Dienstleistungen sind besondersgefragt: Fensteraustausch, Hausautomatisierung, Ofenerneuerung,Solarzellen-Installation und Wärmedämmung.Neue, widerstandsfähige Fenster helfen, dass Wärme im Winter nichtentweicht und verhindert im Sommer, dass Hitze ins Haus gelangt. Diesführt zu einer Kostensenkung von mehr als 20 Prozent. Die Kosten fürein neues PVC-Fenster belaufen sich auf 450 Euro, für einHolzfensters auf 900 Euro. Installationskosten liegen bei 60 Euro.Für das Ersetzen von alten Öfen werden durchschnittlich 4.000 Euroausgegeben, wobei die Schätzungen der Kosten je nach gewähltem Systemstark variieren. Dies ist eine durchaus lohnenswerte Investition mitder Möglichkeit, bis zu 30 Prozent an Energie zu sparen.Das intelligente Haus ist in aller Munde. Neben der Lebensqualitätim Haushalt wird auch der Verbrauch durch solche Systeme optimiert,mit Einsparkosten von mehr als 30 Prozent. Über 20 Prozententscheiden sich für eine intelligente Beleuchtung und 18 Prozent füreine intelligente Heizungsanlage. Für ein Smart-Home-System, in einem70 Quadratmeter großen Haus, werden etwa 11.000 Euro benötigt.Die Installation von Photovoltaikpaneelen ist ebenfalls gefragt.Abgesehen vom ökologischen Aspekt dient die Installation einerSolaranlage vor allem als Stromversorger für Eigentümer, mit bis zu90 Prozent Kosteneinsparungen, abhängig von Sonneneinstrahlung undVerbrauch. Einmalinvestitionskosten belaufen sich auf 4.200 Euro proKilowatt.Wärmedämmung der Außenwände ist eine weitere sinnvolleInvestition, mit der sich die Kosten bis zu 40 Prozent senken lassen.Kosten für die Außenwärmedämmung schwanken für Material undArbeitsaufwand zwischen 110 und 220 Euro pro Quadratmeter, abhängigvon Dämmungsart, Standort, Fläche und Stockwerkanzahl.Quelle: https://www.prontopro.dePressekontakt:ProntoPro Deutschlandc/o Industrie-ContactTel. 49 40 899 666-0Jonathan Klimkejonathan.klimke@ic-gruppe.comRebecca Epmannrebecca.epmann@ic-gruppe.comOriginal-Content von: ProntoPro, übermittelt durch news aktuell