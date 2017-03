Energie- und Wasserversorgung: 7,7 % mehr Betriebe im Dezember 2016

Wiesbaden (ots) - Ende Dezember 2016 gab es in denWirtschaftsbereichen Energie- und Wasserversorgung in Deutschlandknapp 2 400 Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 7,7 %mehr als im Dezember 2015. Hauptgrund für diesen Anstieg ist derfortwährende Strukturwandel innerhalb der Energiewirtschaft, indessen Verlauf Betriebe oftmals vom Dienstleistungssektor in dieEnergieversorgung wechseln.Dementsprechend gab es bei der Anzahl der Betriebe die höchstenZuwächse in der Elektrizitätsversorgung (+ 11,8 %) und in derGasversorgung (+ 6,4 %). In der Wärme- und Kälteversorgung (+ 1,5 %)sowie in der Wasserversorgung (- 0,9 %) blieb die Zahl der Betriebedagegen weitgehend stabil.In den Betrieben der Energie- und Wasserversorgung waren imDezember 2016 rund 239 000 Personen beschäftigt. Mit einem Plus von1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat fiel der Anstieg derBeschäftigtenzahlen im Vergleich zur Anzahl der Betriebevergleichsweise gering aus.Rund drei Viertel der Beschäftigten in der Energie- undWasserversorgung waren Ende Dezember 2016 in derElektrizitätsversorgung tätig (177 000 Personen). Gut jeder Zehntewar in der Wasserversorgung (27 000 Personen) beschäftigt. Dieübrigen Beschäftigten verteilten sich zu fast gleichen Teilen auf dieBereiche Wärme- und Kälteversorgung (18 000 Personen) undGasversorgung (17 000 Personen).In der Energie- und Wasserversorgung wurden im Dezember 2016 gut28,6 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Das waren 3,5 % mehr als imJahr zuvor. Die Entgelte stiegen im gleichen Zeitraum um 4,0 %.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Jörg DeckerTelefon: +49 (0) 611 / 75 29 70,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell