Energie- und Wasserversorgung: 3,0 % mehr Beschäftigte im Dezember 2018 als im Vorjahr

Finanztrends Video zu



mehr >

Wiesbaden (ots) - Die Zahl der Beschäftigten in der Energie- undWasserversorgung stieg Ende Dezember 2018 im Vergleich zum Vorjahr um3,0 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,waren zu diesem Zeitpunkt knapp 250 000 Personen in Betrieben derEnergie- und Wasserversorgung tätig. Davon waren gut 75 % in derElektrizitätsversorgung und weitere 11 % in der Wasserversorgungbeschäftigt. Diese Ergebnisse basieren auf Angaben von Betrieben derEnergie- und Wasserversorgung mit 20 oder mehr tätigen Personen.Innerhalb der Energie- und Wasserversorgung war die Entwicklungbei der Zahl der Beschäftigten uneinheitlich. Während in derElektrizitätsversorgung ein Anstieg um 4,6 % zu verzeichnen war, sankdie Zahl der Beschäftigten in der Wärme- und Kälteversorgung um 8,6%.In der Energie- und Wasserversorgung wurden im Dezember 2018 rund26,3 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Das waren 3,1 % weniger alsim Jahr zuvor. Dieser Rückgang ist insbesondere durch Kalendereffektebedingt. Eine Betrachtung der arbeitstäglich bereinigten Werte, dieerstmals für diese Zeitreihe vorliegen, zeigt einen Anstieg dergeleisteten Arbeitsstunden von 2,8 % gegenüber Dezember 2017.Die Zahl der Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten lag in denWirtschaftsbereichen der Energie- und Wasserversorgung Ende Dezember2018 bei rund 2 400. Damit stieg die Anzahl der Betriebe im Vergleichzum Vorjahr um 1,6 % und lag wieder auf dem Niveau des Wertes vonDezember 2016. Den stärksten Zuwachs im Dezember 2018 gegenüber demVorjahr gab es in der Elektrizitätsversorgung (+2,8 %), den stärkstenRückgang in der Wärme- und Kälteversorgung (-5,4 %).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Energie, Ver- und Entsorgungswirtschaft,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 70,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell