Energie tanken für Fahrer und Fahrzeug: McDonald's Deutschland und EWE Go vernetzen Deutschland an über 1.000 neuen Standorten für mehr Elektromobilität

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Finanztrends Video zu McDonald's



mehr >

München (ots) - Das Elektromobilitätsunternehmen EWE Go und McDonald's Deutschland starten eine Kooperation zur Förderung der E-Mobilität in Deutschland. Bis 2025 soll es an über 1.000 Drive-Standorten der McDonald's Restaurants die Möglichkeit geben, das eigene Elektro-Fahrzeug mit 100% Ökostrom zu laden.McDonald's Deutschland und EWE Go fördern im Rahmen einer Kooperation die E-Mobilität und tragen so zu einem schnellen, kontinuierlichen Ausbau des Schnelllade-Netzes in Deutschland bei. Bis 2025 soll es an über 1.000 McDrive-Standorten der McDonald's Restaurants die Möglichkeit geben, das eigene Elektro-Fahrzeug mit 100% Ökostrom zu laden. Denn E-Mobilität ist schon lange kein Trend mehr, sondern neue Realität: Der Ruf nach Elektromobilität und schnellen Ladesäulen wird in Deutschland immer lauter. Auch im "Klimaschutzprogramm 2030" der Bundesregierung spielt das Thema eine zentrale Rolle. So sollen bis zum Jahr 2030 bis zu zehn Millionen Elektro-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen sein. Damit wächst auch der Bedarf einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. Im Rahmen der Kooperation stellt McDonald's mit seinen Restaurants die Standorte zur Verfügung, EWE Go verantwortet den Aufbau und den Betrieb der Ladesäulen. Schon heute gibt es an über 40 McDonald's Restaurants Ladesäulen von EWE Go (sogenannte High Power Charger) mit einer hohen Ladeleistung von bis zu 150 kW. Im Jahr 2021 kommen rund 200 Ladesäulen hinzu, ab 2022 jährlich 250."Elektro-Mobilität kann sich letztlich nur durchsetzen, wenn eine flächendeckende Versorgung mit Lademöglichkeiten besteht", so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland. "Die Senkung von CO2-Emissionen ist zudem ein integraler Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsziele. Die Kooperation mit EWE Go fügt sich daher als konsequenter Baustein in unsere Nachhaltigkeitsstrategie ein. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen einen weiteren Service an, der für immer mehr Menschen in Deutschland wichtig wird." Auch EWE sieht in der Kooperation eine große Chance: "Mit der Kooperation treiben McDonald's und EWE Go den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur in Deutschland massiv voran. Wir gestalten die Mobilitätswende aktiv und machen elektrisches Fahren für jeden möglich, einfach und leicht verfügbar", sagt EWE-Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler. "Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbauphase der ersten 40 Säulen können wir jetzt den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur nahtlos im Januar fortführen. Die Gespräche zwischen McDonald's und EWE haben gezeigt, dass wir gut zusammenpassen - auch über das Thema Elektromobilität hinaus. Wir freuen uns auf eine langjährige Partnerschaft voller Energie."Die Kommunikation rund um die Partnerschaft findet unter dem Dach der neuen McDonald's Vertrauenskampagne "Ganz bei Euch" statt. Im Zentrum steht ein Clip (https://www.youtube.com/watch?v=vvrbYO9ik8A&feature=youtu.be), der über YouTube ausgespielt wird, sowie Social Media Assets auf den Kanälen des Unternehmens. Auch im Rahmen des diesjährigen Nachhaltigkeitsupdates wurde das Engagement im Bereich E-Mobilität bereits kommuniziert.Die Konzeption stammt von der McDonald's PR Lead Agentur SALT Works, der Kampagnen Film wurde von Get Flashed Media in München umgesetzt.Informationen zu EWE GoEWE Go ist eine hundertprozentige Tochter des fünftgrößten Energieversorger Deutschlands, der EWE AG. Schon heute betreibt EWE Go rund 500 Ladesäulen (entspricht etwa 1000 Ladepunkten) und baut dieses Engagement kontinuierlich aus. Das Unternehmen betreibt das größte öffentliche Ladenetz im Nordwesten Deutschlands und hat sich damit als Marktführer in der Region etabliert. EWE Go entwickelt Mobilitätskonzepte, Produkte und Services rund um Elektromobilität. Ziel ist es, Unternehmen individuelle Mobilitätslösungen aus bestehenden Modulen zusammenstellen. Dafür werden neue Produkte und Services rund um die E-Mobilität entwickelt, die den individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden und Partner entsprechen.Link zum Spot: https://youtu.be/vvrbYO9ik8A (https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/vvrbYO9ik8A__;!!JZ0iVwK7KX4!RG4-dI3ZDOKjs7lo3npC7n3pSnUniW1zqPSakcyuZpVxR6iNBkGfyiZJaRWoH5E34wmR_Q$)McDonald's Nachhaltigkeitsupdate 2020: https://bit.ly/3r7OtAnPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCEva RösslerDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsEWE AGDietmar BückerTirpitzstraße 3926122 OldenburgTel.: 04 41 4805-1812Fax: 04 41 4805-1895Mail: Dietmar.Buecker@ewe.deOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell