Energie für Unternehmen - E.ON mit neuen Onlineprodukten für Strom und Erdgas / Schnelle Preisfindung mit dem E.ON Business Online Service / Auch Öko-Energie im Angebot

München (ots) - Die meisten Privatkunden informieren sich überihre Preise für Strom und Erdgas heute online und schließen aufdiesem Weg auch gleich einen neuen Vertrag ab. Für Unternehmen mitmittlerem oder hohem Energiebedarf ist dieser Weg relativ neu.Bislang werden die Strom- und Gasmengen in der Regel überAusschreibungen oder Kontakte über einen Händler eingekauft.Mit seinen neuen Onlineprodukten "E.ON BusinessPower Online" und"E.ON BusinessGas Online" bietet E.ON interessierten Geschäftskundenab sofort die Möglichkeit, die Energiebeschaffung oberhalb von100.000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr ganz einfach und onlineselbst zu erledigen. Mit nur ein paar Clicks wirft die E.ON Websitedie Arbeitspreise für eine ein-, zwei- oder dreijährigeVertragslaufzeit aus. Bei Erdgas ab einem Verbrauch von 300.000 kWhlohnt sich die Kalkulation über den neuen B2B-Online-Preisrechnerebenfalls.Das Onlineangebot für Mittelstand und Großkunden ist direkt unterwww.eon.de/BusinessPower-Online und www.eon.de/BusinessGas-Onlineoder über www.eon.de erreichbar."Unser neues B2B-Onlineangebot zahlt auf unsere Vertriebsstrategieein und bietet weitere Möglichkeiten, über digitale Kanälepotenzielle Kunden in Mittelstand und Industrie anzusprechen",erläutert Otmar Zisler, Geschäftsführer E.ON Energie Deutschland."Die Portallösung ist schnell, einfach und transparent. Genau dieseEigenschaften schätzen unsere B2B-Kunden, wie wir aus persönlichenGesprächen wissen. Damit können wir einen echten Mehrwert fürGeschäftskunden bieten", so Zisler weiter."Wir möchten Unternehmern die gleichen digitalen Lösungen bieten,die sie aus ihrem Privatleben auch kennen. Für potenzielleInteressenten ist der neue Service vollkommen einfach zu bedienen. Esreichen ein paar Basisdaten, eine Anmeldung ist nicht notwendig", soPatrick Feidt vom E.ON Geschäftskundenvertrieb. Das Stromangebotumfasst auch Grünstrom-Produkte.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Michael KrautzbergerTel.: 089/1254-1939michael.krautzberger@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell