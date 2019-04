Energie bleibt nur im eigenen Haus bezahlbar / Strompreis wieder auf Rekordniveau: Der einzige Ausweg ist das Eigenheim (FOTO)

Schlüchtern (ots) -Strom ist so teuer wie nie: Bereits in den ersten drei Monatendieses Jahres haben laut Vergleichsportalen rund zwei Drittel derGrundversorger in Deutschland ihre Strompreise erhöht. Und das umdurchschnittlich fünf Prozent. Für April und Mai sind demnach beiweiteren Grundversorgern Preiserhöhungen angekündigt. "Die horrendenEnergiepreise sind keine Ausnahme, sie sind ein Dauerzustand",prognostiziert Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Auchim nächsten Jahr wird es wieder heißen: 'Strom ist so teuer wie nie.'Die einzige Möglichkeit, sich aus dieser Kostenfalle zu befreien,ohne auf die Annehmlichkeiten moderner Technik zu verzichten, ist,selbst Storm zu produzieren. Und das geht sinnvoll nur im Eigenheim."Dafür hat Living Haus das I-KON Prinzip entwickelt. "Damit Energiefür unsere Baufamilien bezahlbar bleibt, haben wir einwirtschaftliches Paket entwickelt, mit dem sie einen großen Teilihres Stroms selbst produzieren. Damit machen sie sich weitgehendunabhängig von steigenden Energiekosten und können zuversichtlich indie Zukunft schauen", erklärt Hofmann. "Als Mieter kann ich einfachnicht im großen Stil eigenen Strom produzieren. Das geht nur imeigenen Haus. Dort kann ich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dachinstallieren, dazu eine passende Speicherbatterie, und damit bis zu60 Prozent des eigenen Strombedarfs decken. Allein schon bei denaktuellen Strompreisen rechnet sich das für die meisten innerhalb von10 bis 20 Jahren. Und bei den weiter steigenden Energiepreisen nochfrüher."Living Haus - der Grundstein für eine sorgenfreie Zukunft: Mit demI-KON Prinzip macht Living Haus (livinghaus.de) Baufamilienweitgehend unabhängig von stetig steigenden Energiekosten. Dafür hatdie Ausbaumarke bekannte Bausteine neu zusammengedacht - fürbezahlbare Energie und eine nachhaltigere Welt. Im Zentrum desKonzepts steht die Produktion des eigenen umweltfreundlichenSonnenstroms mit einer Photovoltaik-Anlage - in Verbindung mit einemWechselrichter und einem Batteriespeicher. Die sparsame undeffiziente Wohlfühl-Klima-Heizung sowie die ideale Dämmung machen einLiving Haus zu einer sicheren Investition. Damit nicht genug: DerLiving Haus Zuhause-Kredit zu besonders interessantenSonderkonditionen macht den Einstieg in die Zukunft nochverführerischer.Mehr dazu: https://www.livinghaus.de/hausbau/i-kon.htmlÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und einDach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinenBaufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaketbis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Hausseinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfreigelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt -angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfebei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie demAusbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching imeigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl ausHunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvariantenund Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihreVorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualitätmade in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich imHausbauwerk in Hessen gefertigt.Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. MehrInformationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236, E-Mail:presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell