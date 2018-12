Energie aus Neutrinos ist heute messbare Realität / Nichtsichtbare Strahlenspektren bringen bereits Lämpchen zum Leuchten / Neutrinos als Antwort auf UN-Weltklimakonferenz

Berlin (ots) - Während die UN-Weltklimakonferenz in Kattowitz mitnur bescheidenem Erfolg zu Ende geht und die ehrgeizigenKlimaschutzziele abermals deutlich verfehlt werden, arbeiten dieNeutrino Energy Group in Deutschland sowie viele ihrerinternationalen Wissenschaftler und verbundenen Unternehmen an derLösung des globalen Klimaproblems: "Wir haben den Nachweis: Esfunktioniert!", verkündet Holger Thorsten Schubart, CEO der NeutrinoEnergy Group, nach einer weiteren erfolgreichen Demonstration einesNeutrino Power Cubes nahe Berlin.Für einen ausgesuchten Kreis führte die Neutrino Energy Group -parallel zur UN-Weltklimakonferenz in Polen - eine Demonstration derkleinsten Neutrino-Energiezelle mit umfangreichen Messungen durch.Die Demonstration bestätigte die vorangegangene notarielleTatsachenbeurkundung, in der dokumentiert wird, wie nur mit demkleinen Stück einer mit dotierten Nanopartikeln beschichtetenNeutrino-Folie und ohne jeden Einsatz einer Batterie oder einesStromkabels elektrische Energie gewonnen wird.Die Demonstration zeigt: "Energieumwandlung aus den sogenanntenGeisterteilchen ist keine Spinnerei, sondern Realität - anfassbareund messbare Realität", wie Holger Thorsten Schubart betont.Neutrino-Energie kann bereits Lämpchen zum Leuchten bringen undTaschenrechner in Betrieb setzen - ohne Kabel, ohne Batterie, ohnePhotovoltaik, Energiebereitstellung ohne Generator durch Wandlung deruns umgebenden Energie - 365/7/24, also das ganze Jahr, die ganzeWoche, Tag und Nacht.Von der erfolgreichen Demonstration vor Fachleuten undJournalisten drehte ein Kamerateam unter strengenSicherheitsvorkehrungen ein Video; Ausschnitte davon werden demnächstder Öffentlichkeit vorgestellt.Die Energieumwandlung aus Neutrinos und anderen nichtsichtbarenStrahlenspektren lassen sich in jeder Größe skalieren. Eines Tagessollen sie auch zum Antrieb von Autos eingesetzt werden. Der Effektsei mit den Anfängen der Photovoltaik zu vergleichen, erklärtSchubart. Zunächst seien auf diese Weise Taschenrechner mit Energieversorgt worden, mittlerweile seien große Photovoltaikanlagen entlangvieler Autobahnen ein selbstverständlicher Anblick. "Es dauert ebenimmer seine Zeit, bis gewisse Entwicklungen nicht mehr in Fragegestellt, sondern als Realität anerkannt werden." WissenschaftlicheErkenntnisse seien stets Momentaufnahmen, die sich ständigweiterentwickelten, so der Chef der Neutrino Energy Group. Nahezualles Technische im heutigen Alltag habe noch vor ein paarJahrzehnten als Utopie gegolten."Da heutige Elektrogeräte immer weniger Energie benötigen, ist dieZeit gekommen, sich in den nächsten Jahren von den großenEnergieerzeugungseinheiten wie zu Zeiten der frühenIndustrialisierung zu verabschieden und auf dezentrale Strukturen mitNiedervolt umzusteigen. Kein Haushaltselektrogerät bräuchte heutenoch 220 Volt Wechselstrom", erläutert Schubart. "Die Zukunft kenntweder Stromkabel noch Stromtrassen."Mit Blick auf die UN-Weltklimakonferenz meint Schubart: "Dielangfristigen Folgen der globalen Klimaerwärmung sind verheerenderals die eines Atomkrieges. Dabei hat die Wissenschaft heuteErkenntnisse, mit deren Hilfe es bereits in naher Zukunft echteAlternativen und Lösungen gibt, um aus der Verstromung fossilerBrennstoffe vollständig auszusteigen."Neutrinos sind winzige, unsichtbare Elementarteilchen aus dem Alloder aus der Sonne, die ohne Unterbrechung milliardenfach auf unsniederprasseln. Sie besitzen Masse und erzeugen durch ihre Bewegungschwache Wechselwirkung. Diese Energie lässt sich unabhängig vonWetter, Sonneneinstrahlung oder Ort nutzen und bietet der Menschheiteine unerschöpfliche Energiequelle. Täglich erreicht uns auf dieseWeise ungenutzt mehr Energie als die Energie aller weltweit nochvorhandenen Reserven fossiler Rohstoffe.Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel. +49 30 20924013press@neutrino-energy.comhttp://neutrino-energy.comOriginal-Content von: Neutrino Energy, übermittelt durch news aktuell