Energie-Unabhängigkeit ohne Stromvertrag / E3/DC präsentiert weiterentwickelte Produktpalette auf der ees Europe

Osnabrück (ots) - Mit eigener Energie leben und arbeiten, Wärmeerzeugen und mobil sein; mit eigenem Strom Kosten senken undunabhängig werden: Genau dafür hat E3/DC das Hauskraftwerk und dieQuattroporte-Serie entwickelt. Die Funktionalität der intelligentenSpeichersysteme erweitert das Osnabrücker Unternehmen immer weiter -zugleich wachsen die Autarkiepotenziale durch größere Kapazitäten undmehr Leistung. Auf der ees Europe vom 15. bis 17. Mai werden neueSchritte vorgestellt: "Unabhängigkeit in einer neuen Dimension"lautet das Messemotto bei E3/DC.Mit größtmöglicher PV-Anlage in die SektorenkopplungAus Wohnhäusern werden energieerzeugende Gebäude, indem man dieverfügbaren Dachflächen wieder so weit wie möglich für diePhotovoltaik nutzt. Sauberen Strom liefern die Dächer mehr als genug,und mit dem E3/DC-Hauskraftwerk lässt sich die Energiesektorenübergreifend nutzen: Alle Varianten - vom S10 MINI über dasS10 E bis hin zum neuen S10 E PRO - steuern die gesamtenEnergieflüsse im Haus und liefern bei Netzausfall Ersatzstrom. DieHauskraftwerke erreichen die neue Dimension der Unabhängigkeit durchein durchgängiges Energiemanagement für Wärmepumpen und durch mehrSpeicher für Elektrofahrzeuge. Für die Vernetzung von Hauskraftwerkund Elektroauto wird E3/DC in München die Wallbox Easy Connectvorstellen, die einfacher installierbar und vernetzbar ist. Das Zielist anspruchsvoll und realistisch zugleich: Die Anwender sollen mitdem Hauskraftwerk maximal autark werden und möglichstenergiekostenfrei leben: Je nach Bedarf und Anlagenkonzept sind nachBerechnungen von E3/DC Autarkiegrade über 85 % erreichbar. DasUnternehmen empfiehlt, dafür die PV-Erzeugung auf mindestens das1,5-fache des Jahresstrombedarfs inklusive Wärme und Mobilitätauszulegen. Weil in diesem Fall die Einnahmen aus der Einspeisung dieKosten des Reststrombezugs regelmäßig überschreiten, seiEnergiekostenfreiheit aus eigener Kraft und ohne einen bindendenVertrag problemlos machbar, so E3/DC. Mit dem aktuellenEntwicklungsstand der Hauskraftwerke lassen Eigenversorger also mehrdenn je die Grenzen der alten Energiewelt hinter sich, betontGeschäftsführer Dr. Andreas Piepenbrink: "Während andere mitStromverträgen die Kunden in Dauerschuldverhältnisse treiben, bietenwir maximale Unabhängigkeit."Hohe Leistungen für den GewerbespeichermarktEin Höchstmaß an Unabhängigkeit strebt E3/DC auch im Bereich derGewerbebetriebe an, wo Solarstrom für betriebliche Zwecke, aber auchfür das Laden von Firmen-, Mitarbeiter- und Kundenfahrzeugen genutztwerden kann. Neben dem größten Hauskraftwerk mit 39 kWh Kapazität fürEigenheime und der modularen Quattroporte-Serie (bis 78 kWh)präsentiert E3/DC in München ein neuartiges Konzept für besondersleistungsfähige Gewerbespeicher mit Hochvolt-Technologie. DieseSpeicherlösungen bieten deutlich mehr Speicherleistung im Gewerbe undbessere Leistungspreise für den Kunden (Peak-Shaving). Die geplantenLadeleistungen liegen bei 88 und 176 kW, die Kapazitäten bei 105 und220 kWh, die Systeme sind modular erweiterbar. Die Leistungsspeicher,die E3/DC ab dem 3. Quartal 2019 in Projekten plant, sind sowohl fürNeuprojekte als auch für die Ergänzung größerer Bestandsanlagen aufGewerbedächern konzipiert. Das Energiemanagement für dieLeistungsspeicher hat E3/DC bereits entwickelt, die ausgewähltenBatteriemodule und Wechselrichter befinden sich in derIndustrialisierung, berichtet das Unternehmen. Gewerbespeicher sindnach Auffassung von Dr. Andreas Piepenbrink die zeitgemäße undkonsequente Erweiterung der E3/DC-Produktpalette: "Mit der neuentwickelten H-Serie (Hochvolt-Serie) packen wir maximale Leistung ingewerbliche Anwendungen und reduzieren die Anschlussleistung fürElektroautos."Geprüfte KundenzufriedenheitNicht nur im Bereich der Produkte gibt es bei E3/DC wichtigeNeuigkeiten: Im April 2019 wurde die Zufriedenheit der Endkunden, dieein Speichersystem von E3/DC einsetzen, durch TÜV SÜD zertifiziert.Die Prüfung erfolgte nach den Kriterien des "TÜV MS StandardKundenzufriedenheit" und legte den Schwerpunkt auf den Service, denE3/DC im Kundenprozess bietet. Die Ergebnisse zeigen in allenBereichen Zufriedenheitswerte über den Zielmarken, die TÜV SÜD fürdie Zertifizierung setzt. Sich dem Urteil der Kunden zu stellen,entspricht dem Selbstverständnis von E3/DC, wie VertriebsleiterinAndrea Kiehl betont: "Menschen kaufen von Menschen, und wir tun allesfür die langfristige Zufriedenheit der Kunden."Messeauftritt mit Infos und bester UnterhaltungNeben aller Fachinformation geht es E3/DC während der ees Europeauch darum, die eigene Technologie in den größeren Zusammenhang derMobilitätswende und des Klimaschutzes zu stellen. Der Messeauftrittwird deshalb wieder von einem abwechslungsreichen Bühnenprogrammbegleitet. An allen drei Messetagen können Besucher spannendeReferenzen und Vorträge erleben oder sich an Diskussionen undNetzwerkrunden beteiligen. Für das Bühnenprogramm hat E3/DCzahlreiche Prominente eingeladen, die sich wissenschaftlich,politisch oder unternehmerisch mit dem Klimaschutz, der Solarenergieund dem grundlegenden Umbau der Energieversorgung beschäftigen. E3/DC sieht sich als technologischer Antreiber der Energiewende und zeigt in Halle B1 am Stand 240, was das konkret bedeutet.