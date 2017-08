Energie-Studie: Sicherheit, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit am wichtigsten

Bonn (ots) - BWA-Geschäftsführer Harald Müller: "Veränderungen inder Energiewirtschaft bergen neben Herausforderungen auch immenseChancen"Sicherheit, Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit sowie die damitverbundenen Herausforderungen für die Beschäftigten sind diewichtigsten Themen für die Energieversorger in Deutschland. Dies hateine aktuelle Studie der BWA Akademie ("Consulting, Coaching,Careers") zutage gefördert, die auf einer Umfrage unter 100Personalexperten aus der Energiebranche basiert.Demnach räumen 63 Prozent der Fachleute der Sicherheit und hiervor allem der Versorgungssicherheit eine Schlüsselrolle auf derPrioritätenliste der Energieversorger ein. Beinahe ebenso viele (61Prozent) schreiben der Erschwinglichkeit, also bezahlbarenEnergiekosten für Wirtschaft und Verbraucher, eine hohe Bedeutung fürdie gesamte Branche zu. Die Nachhaltigkeit steht an dritter Stellemit immerhin noch 44 Prozent in der BWA-Umfrage."Der Dreiklang aus Sicherheit, Erschwinglichkeit undNachhaltigkeit bestimmt die Zukunft der Energieversorgung in dennächsten Jahrzehnten", sagt BWA-Geschäftsführer Harald Müller voraus.Die anstehenden Veränderungen werden zu neuen Geschäftsmodellenund Arbeitsabläufen in den Unternehmen führen, sind 81 Prozent derbefragten Fachleute überzeugt. Über die Hälfte (54 Prozent) siehthierfür "auf jeden Fall" Schulungsbedarf für die Betroffenen und rätzur Begleitung der Veränderungsprozesse durch externe Beratung. Zuden wichtigsten Aufgaben der professionellen Berater gehören dabeinach Einschätzung der Personalexperten die Verbesserung derProduktivität (72 Prozent) und die Aufrechterhaltung der Motivationbei den Beschäftigten (53 Prozent). 45 Prozent der befragtenFachleute vertreten sogar die Auffassung, dass die auf die Betriebezukommenden Veränderungen die Chance ermöglichen, die Motivation zusteigern (45 Prozent) und die Attraktivität des Unternehmens alsArbeitgeber für neue Arbeitnehmer zu erhöhen (44 Prozent).BWA-Geschäftsführer Harald Müller erklärt: "Die anstehendenVeränderungen stellen die Energieversorgungsbranche zwar vorerhebliche Herausforderungen, bergen jedoch zugleich auch immenseChancen für die Unternehmen. Es geht darum, sich jetzt auch durcheine zukunftsorientierte Personalentwicklung fit zu machen für dienächste Generation der Energieversorgung, die durch dieDigitalisierung und die erneuerbaren Energien bestimmt sein wird."Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller alsSpezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatungund Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wieBeschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich alsneutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zumVorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr alszehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. DasSpektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessenüber Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zurUnterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.Weitere Informationen:BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn, Tel.: 0228/323005-0, E-Mail:info@bwabonn.de, Internet: www.bwabonn.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell