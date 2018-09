Energie in Pflegeheimen auch ohne Großinvestitionen sparen / Modellprojekt in Baden-Württemberg und NRW beendet - 21 Prozent weniger Energie für Wärme

Mülheim/Ruhr (ots) - Elf Pflegeeinrichtungen aus Baden-Württembergund Nordrhein-Westfalen haben den Beweis dafür geliefert, dass mitguter Umweltkommunikation und ohne große Investitionen dasBewusstsein für intensiveres Energiesparen in der Pflege langfristiggestärkt und konkret Verbräuche verringert werden können. Im Rahmeneines Modellprojektes des Steinbeis Forschungsinstituts Solites(Stuttgart) konnten im letzten Jahr bis zu 21 Prozent Wärme und jezwölf Prozent Strom und Wasser eingespart werden. Die Ergebnissewurden heute im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in Mülheim/Ruhrpräsentiert. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hatte dasProjekt fachlich und finanziell mit über 182.000 Euro gefördert.Hohes Klimaschutzpotenzial in deutschlandweit 12.000Pflegeeinrichtungen"Man kann den Energieverbrauch in Alten- und Pflegeeinrichtungenauch ohne große Investitionen verringern, wenn alle Beteiligten sichim Alltag energiebewusst verhalten", stellte DBU-ReferatsleiterinVerena Exner fest. Und auch Projektleiterin Magdalena Berberich vonSolites zog ein positives Fazit: "Wenn das Thema Energie in denEinrichtungen sichtbar wird, sind die Menschen auch bereit, sichdafür zu engagieren." Mit 12.000 stationären Pflegeeinrichtungen inDeutschland sei das Potential für den Klimaschutz in der Branche sehrgroß. Teilweise sei der Energieverbrauch in den Einrichtungen proBewohner so hoch wie der einer vier- bis sechsköpfigen Familie, soBerberich weiter.Informationsmaterialien rund um Maskottchen EddieDie Initiative "Energieeffizienz für Pflegeeinrichtungen" wirdseit Juni 2015 unter Führung von Solites zusammen mit derLandeshauptstadt Stuttgart, dem Beratungsbüro Nowak (Düsseldorf) undden Alten- und Pflegeeinrichtungen durchgeführt. Gemeinsam wurde einUmweltkommunikationskonzept entwickelt, das das Bewusstsein fürEnergie in der Pflege stärken und den Verbrauch überVerhaltensveränderung sowie geringinvestive technische undorganisatorische Maßnahmen langfristig senken soll. Berberich: "DerErfahrungsaustausch in regelmäßigen Arbeitskreisen wurde von denBeteiligten der Einrichtungen wie Geschäftsleitung, Haustechniker undPflegepersonal sehr begrüßt und führte zu vielen Ideen." Solitesentwickelte eine Internetplattform, auf der die Einrichtungen ihreEnergiedaten selbst eintragen und auswerten können. Rund um dasMaskottchen Eddie wurden Informationsmaterialien entworfen, die anLichtschaltern, Fenstern und Wärmewagen zum effizienten Handelnmotivieren sollen. Berberich: "Im stressigen Pflegealltag wird meisteinfach nicht daran gedacht, etwas anders zu machen als bisher. Inder Erprobungsphase des Konzepts in den Piloteinrichtungen wurde abergezeigt, dass schon mit geringem Aufwand Einsparungen möglich sind."In Summe wurde 2017 in den elf Einrichtungen der Ausstoß von 380Tonnen Kohlendioxid vermieden.Großes Einsparpotenzial durch einfache technische undorganisatorische MaßnahmenUm die Kosten möglichst gering zu halten und die Kosten für diePflegebedürftigen nicht zu erhöhen, seien die Maßnahmen bewusst aufdas Nutzerverhalten und geringinvestive Maßnahmen begrenzt worden.Gezeigt habe sich, dass es dennoch viele Möglichkeiten gebe, denEnergieverbrauch zu verringern. Exner: "Neben dem energiebewusstenVerhalten liefern einfache technische und organisatorische Maßnahmenein unerwartet großes Einsparpotenzial." Wie beispielsweiseHeizungsregelung oder Beleuchtungssteuerung optimiert werden könnenund das Personal geschult wurde, wurde bei der Abschlussveranstaltungvon den Projektbeteiligten vorgestellt. Weitere Informationen:www.ee-fuer-pflege.de.Ansprechpartner:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell