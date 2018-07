Energie-Effizienz senkt CO2-Ausstoß

Laut der Erkenntnissen deutscher Forschungsinstitute kann der CO2-Ausstoß durch Energie-Effizienz weitaus stärker reduziert werden, als bislang vermutet. Wenn also bereits verfügbare Energie-effiziente Technologie weltweit genutzt würde, könnte der globale CO2-Ausstoß um acht Gigatonnen pro Jahr gesenkt werden. Laut den Wissenschaftlern des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und des Zuse-Instituts Berlin ist damit das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.