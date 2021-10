Energie-Aktien: Erfahren Aktien aus dem Bereich saubere Energie einen Aufschwung?

Das in Washington D.C. diskutierte Versöhnungsgesetz könnte ein wichtiger Katalysator für den Aktienmarkt sein, insbesondere für Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien. Am Dienstag analysierte Julien Dumoulin-Smith, Analyst der Bank of America, die Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien, die er im Vorfeld eines für die Regierung Biden möglicherweise historischen Gesetzesvorhabens empfiehlt.

Präsident Joe Biden hat das 3,5-Billionen-Dollar-Gesetz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung