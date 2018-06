Energetische Sanierung nicht auf Kosten der Mieter: Deutsche Umwelthilfe und Deutscher Mieterbund fordern Senkung der Modernisierungsumlage von elf auf vier Prozent

Berlin (ots) - Klimaschutz ist kein Preistreiber im Wohnungsneubau- Sachliche Diskussion nötig - Energetische Modernisierungen imWohnungsbestand müssen bezahlbar bleiben - Deutsche Umwelthilfe (DUH)und Deutscher Mieterbund (DMB) kritisieren den Gesetzentwurf zurÄnderung des Mietrechts als völlig unzureichend - DUH und DMB fordernJustizministerin Katarina Barley zu sozialverträglichem Klimaschutzin Gebäuden auf - Protestmail-Aktion startet am 29.6.2018http://l.duh.de/von11auf4Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Deutsche Mieterbund (DMB)kritisieren die derzeitigen Pläne der Bundesregierung zum Klimaschutzim Gebäudebereich und zum Mietrecht scharf. So sollen dieEnergieeffizienzanforderungen an den Neubau nicht weiter angehobenwerden, um Kostensteigerungen und damit höhere Immobilien- undMietpreise zu vermeiden. Dies ist aus Sicht von DUH und DMB jedochder falsche Ansatz.Nicht die Energieeffizienzanforderungen an den Neubau sind dieKostentreiber für Immobilienpreise und Mieten. Extrem gestiegeneGrundstückspreise sind in erster Linie für die gestiegenen Baukostenverantwortlich. Dazu kommen Bodenspekulation und Engpässe in derBauwirtschaft. Es fehlen eine Million Wohnungen. Die weiter steigendeWohnungsnachfrage beziehungsweise ein unzureichendes Wohnungsangebotund zu wenig Wohnungsneubau treiben die Immobilien- und Mietpreiseauf den Wohnungsmärkten in die Höhe."Die Bundesregierung kann es sich nicht leisten, die energetischenStandards im Wohnungsneubau einzufrieren, wenn sie die selbstgesteckten und international vereinbarten Klimaschutzziele erreichenwill. Energieeffizienz und Klimaschutz dürfen nicht länger zumSündenbock und Kostentreiber gemacht werden. Die aktuellenWohnungsprobleme und Preissteigerungen haben nichts mit energetischenStandards im Neubau zu tun", betont Barbara Metz, StellvertretendeBundesgeschäftsführerin der DUH.Auch die energetische Sanierung der Bestandsgebäude in Deutschlandist unverzichtbar, um die Heizkosten auf Dauer so gering wie möglichzu halten und die Klimaziele zu erreichen. Aber, um flächendeckendmehr und sozial gerechtere energetische Sanierungen zu ermöglichen,muss die Politik die Rahmenbedingungen im Mietwohnungsbereichverbessern.Eine der zentralen Stellschrauben ist die Modernisierungsumlage,welche Anreize für den Vermieter setzen soll, energetisch zusanieren, jedoch eine der Ursachen für Mietpreissteigerungen ist. Dervon Bundesjustizministerin Katarina Barley Anfang Juni 2018vorgelegte Gesetzesentwurf und die vorgeschlagenen Änderungen gehender DUH und dem DMB nicht weit genug.Dazu Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des DMB: "Die Spielräume, umdie Miete nach einer Modernisierung zu erhöhen, müssen noch weitereingeschränkt werden als derzeit vorgesehen. Die Reduzierung derUmlage von elf auf acht Prozent und die Kappungsgrenze von drei Europro Quadratmeter reichen nicht aus, um deutliche Mieterhöhungen zuverhindern. Notwendig ist eine Absenkung der Umlage auf vier Prozentund eine Kappungsgrenze von 1,50 Euro pro Quadratmeter."Ziel muss es sein, dass energetisch sanierter Wohnraum für diedort wohnenden Mieter bezahlbar bleibt und auch füreinkommensschwache Haushalte zugänglich ist.Eine Neuausrichtung der Förderung ist hier entscheidend, umweiterhin ausreichend Anreize zur energetischen Sanierung zu bieten.Ein Ansatzpunkt ist die Vereinfachung der Antragsstellung für dieöffentliche Förderung. DUH und DMB fordern, dass bei gleichzeitigerSenkung der Modernisierungsumlage und Einführung einerKappungsgrenze, die Förderung direkt dem Vermieter zugutekommt undnicht wie bisher von den Modernisierungskosten abgezogen werden muss.Ein weiterer Knackpunkt ist die Berechnung derModernisierungskosten. Für den Mieter muss nachvollziehbar sein, wiesich die Modernisierungsumlage berechnet. Wenn beispielsweise eine 30Jahre alte Heizungsanlage ausgetauscht wird, darf dies nicht denModernisierungskosten zugerechnet werden. Denn hier handelt es sichum Instandhaltungskosten, da eine gesetzliche Austauschpflichtvorliegt. "Die Kosten sind ungleich verteilt, die größte Last hat derMieter. Die Bundesregierung muss für eine gerechte Kostenverteilungsorgen. Nur dadurch wird Akzeptanz für Modernisierungsmaßnahmenerreicht", fordert Metz.Um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, haben DUH und DMBeine Petition für einen sozialverträglichen Klimaschutz in Gebäudeninitiiert: http://l.duh.de/von11auf4.Links:- Zur Petition Schluss mit der Zweiklassengesellschaft:Modernisierungsumlage auf 4 Prozent senken! http://l.duh.de/von11auf4- 6-Punkte-Sofortprogramm für sozialverträglichen Klimaschutz imGebäude von DUH und DMB: http://l.duh.de/p180629- Energetische Gebäudesanierung: Fragen und Antworten zurWirtschaftlichkeit: http://l.duh.de/p180629