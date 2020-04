Energean Oil & Gas: Ist das noch normal?

Energean Oil & Gas, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion", notiert aktuell (Stand 01:13 Uhr) mit 819.33 GBP sehr stark im Plus (+9.39 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Energean Oil & Gas einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Energean Oil & Gas jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Energean Oil & Gas-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Zusammengefasst erhält Energean Oil & Gas von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Energean Oil & Gas in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 112,37. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Energean Oil & Gas zahlt die Börse 112,37 Euro. Dies sind 269 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30,42. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.