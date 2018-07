Energean Oil & Gas: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Energean Oil & Gas weist zum 20.07.2018 einen Kurs von 551 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.Energean Oil & Gas haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,86 ist die Aktie von Energean Oil & Gas auf Basis der heutigen Notierungen 21 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (32,13) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

