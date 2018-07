Enerflex: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Per 11.07.2018 wird für die Aktie Enerflex am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 13,88 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Enerflex nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Enerflex für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Enerflex für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Enerflex insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an vier Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an vier Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die Kommunikation über Enerflex bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Enerflex-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Enerflex-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Enerflex vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21,88 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 57,6 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (13,88 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Enerflex somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.