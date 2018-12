EnerSys: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

In unserer neuen Analyse nehmen wir EnerSys unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung". Die EnerSys-Aktie notierte am 14.12.2018 mit 76,13 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir EnerSys auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet EnerSys niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Renewable Energy. Der Unterschied beträgt 1,06 Prozentpunkte (0,91 % gegenüber 1,96 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. EnerSys liegt mit einem Wert von 13,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 71 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Renewable Energy" von 48,02. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der EnerSys verläuft aktuell bei 78,05 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 76,13 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,46 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 82,06 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die EnerSys-Aktie der aktuellen Differenz von -7,23 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".