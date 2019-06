EnerSys: Tacheles!

EnerSys weist am 27.06.2019, 23:42 Uhr einen Kurs von 67,39 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses EnerSys auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die EnerSys-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das EnerSys-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 94,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (65,78 USD) ausgehend um 43,41 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält EnerSys von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für EnerSys beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,06 Prozent und liegt mit 0,14 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,93) für diese Aktie. EnerSys bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von EnerSys gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,35 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 49,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".