Enel: Gute Geschäfte in Italien, Spanien und Lateinamerika!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Liebe Leser,

Enel präsentierte für das 1. Halbjahr solide Zahlen. Das Umsatzplus lag bei 6,3%. In Italien (+6,1%), Spanien (+8,6%) und Lateinamerika (+27,6%) liefen die Geschäfte besonders gut. Insbesondere das Endkundengeschäft und Netzgeschäft sowie der Stromhandel trugen zu der guten Entwicklung bei. Im Absatzmarkt Europa/Nordafrika halbierten sich die Erlöse, was aber auf den kleineren Konsolidierungskreis zurückgeht. Der verbliebene Teil an Slovenske Elektrarne wurde verkauft.

Der Gewinn konnte stabil gehalten werden

Beim operativen Gewinn ging es 6,8% abwärts. Die Währungsgewinne in Lateinamerika und der Anstieg der Margen im italienischen Einzelhandel wurden durch oben genannte Entkonsolidierung, die anziehenden Preise für Energieträger und den starken Einbruch bei den Margen in Spanien aufgrund der langen Trockenheit überkompensiert.

Der Rückgang beim operativen Gewinn hat sich aufgrund der Unternehmenssteuerreform in Italien und gesunkener Finanzierungskosten nicht in einem schlechteren Konzernergebnis niedergeschlagen. Der Gewinn konnte stabil gehalten werden. Kritisch einzuschätzen ist weiterhin die Bilanzstruktur mit einer Nettoverschuldung von 38,2 Mrd €. Eine konkrete Prognose für 2017 wurde nicht kommuniziert.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.