Enel Generacion Chile: Ein Risiko?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Für die Aktie Enel Generacion Chile aus dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" wird am 27.12.2019, 09:52 Uhr, ein Kurs von 14.5 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Enel Generacion Chile auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Enel Generacion Chile-Aktie beträgt dieser aktuell 16,9 USD. Der letzte Schlusskurs (14,58 USD) liegt damit deutlich darunter (-13,73 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Enel Generacion Chile somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (13,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Enel Generacion Chile-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Enel Generacion Chile auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Enel Generacion Chile für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Enel Generacion Chile für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Enel Generacion Chile insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Enel Generacion Chile liegt mit einem Wert von 11,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 76 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 49,04. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".