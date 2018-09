Enel Ente Nazionale Per L’Energia Elettrica SPA: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Für die Aktie Enel Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica SPA aus dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" wird an der heimatlichen Börse BrsaItaliana am 04.09.2018, 05:51 Uhr, ein Kurs von 4,24 EUR geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Enel Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica SPA auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,21 Prozent und liegt damit 2,76 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Utilities, 3,45). Die Enel Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica SPA-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Enel Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica SPA ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Utilities) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,94 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,39 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Enel Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica SPA in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Enel Ente Nazionale Per L'Energia Elettrica SPA wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.