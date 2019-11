Enel Aktie: Erwartungen übertroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Enel hat die Erwartungen im 1. Halbjahr übertroffen. Angetrieben von einem guten Geschäft in Brasilien, dem anhaltenden Wachstum mit erneuerbaren Energien sowie einem soliden Strom- und Gasgeschäft in Italien und Chile legte der Umsatz um 8% auf rund 39 Mrd € zu. Dabei konnten Effizienzsteigerungen erzielt werden, was sich in einem überdurchschnittlichen Wachstum des operativen Ergebnisses um 13% widerspiegelte.

Der Nettogewinn stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung