Enel Aktie: Aktiv in Mexiko!

Der italienische Stromriese Enel S.P.A. (kurz „Enel“) teilte neulich mit, dass man über eine Tochter in Mexiko ein neues Projekt gestartet hat. Um was es geht: Die Tochter „Enel Green Power México“ hat demnach eine neue Photovoltaikanlage im mexikanisches Bundesstaat Tlaxcala in Betrieb genommen. Der Name der Anlage lautet demnach Magdalena II, die Leistung soll bei 220 MW liegen. Das ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



