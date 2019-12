Endspurt beim Ölpreis / Kommentar zur Marktentwicklung von Dieter Kuckelkorn

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (ots) - Der Ölpreis zeigt zum Jahresende hin eine bemerkenswerteEntwicklung. Die wichtigste Nordseesorte Brent Crude ist inzwischen über dieMarke von 68 Dollar je Barrel geklettert. Dies ist der höchste Stand seit dreiMonaten. Die Notierung nimmt Kurs auf 70 Dollar. Sie würde damit dasZwischenhoch von Mitte September von rund 69 Dollar hinter sich lassen und sichden Niveaus von April und Mai von bis zu 75 Dollar annähern, die damals inZusammenhang standen mit extrem hohen politischen Spannungen am Persischen Golf.Im Gegensatz zu damals sind es aktuell aber mehrere Faktoren, die den Ölpreisantreiben. An erster Stelle zu nennen sind überraschend positiv ausgefalleneKonjunkturdaten. So sind in China die Gewinne in der verarbeitenden Industrie imNovember um 5,4% gestiegen. Dies ist das stärkste Ergebniswachstum seit achtMonaten. Dies wird als ein positives Zeichen gewertet, auch wenn längst nochnicht klar ist, ob man bereits von einer konjunkturellen Wende zum Besseren imReich der Mitte sprechen kann.Zudem deutet ein Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in dervergangenen Woche darauf hin, dass die Nachfrage nach dem Energieträgereinigermaßen robust ist. Für die USA gibt es auch noch andere Hinweise auf einekonjunkturelle Lage, die besser sein könnte als gedacht: So zeigen ersteUmfragen, dass die Weihnachtseinkäufe wohl Rekordniveau erreicht haben könnten.Außerdem ist die gegenwärtige deutliche Entspannung im amerikanisch-chinesischerHandelsstreit ein wesentlicher Faktor, der die Rohstoffpreise, aber auch dieAktienkurse antreibt. Nach 17 Monaten der Unsicherheit und der Konfrontationsoll nun bald die "Phase 1" einer Übereinkunft unterzeichnet werden.Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass es damit noch lange nicht eineendgültige Beilegung des von der Trump-Administration vom Zaun gebrochenenHandelsstreits gibt. Wahrscheinlich ist, dass die Entspannung nur bis nach denamerikanischen Präsidentschaftswahlen anhalten wird. Dann könnte es eine neueVerschärfung der Konfrontation geben, da die USA letztlich darauf angewiesensind, zur Verteidigung ihrer weltweit vorherrschenden Position China von ihrenEinflussgebieten abzukoppeln. Eine endgültige Einigung, die China Raum lässt fürden weiteren Aufstieg, liegt nicht im Interesse der USA, so dass dieUS-Regierung wieder dazu übergehen könnte, China nach allen Kräften zubekämpfen.Genauso ist es auch keineswegs sicher, dass die zuletzt wieder etwasfreundlicheren Konjunkturdaten aus vielen Regionen der Welt wirklich einenachhaltige Verbesserung darstellen und nicht nur eine kurzzeitige Erholung. DieGefahr einer weltweiten Rezession ist also noch keineswegs gebannt, zumal dieverarbeitende Industrie nach wie vor Schwäche zeigt. Dies alles könnte, soglauben Analysten, den Ölpreis mittelfristig deckeln.Hinzu kommt, dass viele Analysten davon überzeugt sind, dass auf dem globalenÖlmarkt das Angebot die Nachfrage im ersten Halbjahr 2020 deutlich übersteigenkönnte. Dabei ist die Bereitschaft der meisten Mitglieder der Organisation Erdölexportierender Länder (Opec) und ihrer Verbündeten wie Russland zu weiterenKürzungen oder auch nur der Verlängerung der bestehenden Quoten nicht besondershoch ausgeprägt. So hat der russische Energieminister Alexander Nowak jetztwieder angemerkt, dass die gegenwärtigen Kürzungen der erweiterten "Opec plus"nicht endlos weitergehen könnten. Es sei erforderlich, eine Entscheidung überden graduellen Ausstieg aus den Kürzungen zu treffen, forderte er. Somit siehtes trotz des jüngsten Preisanstiegs eher nach einer Seitwärtsbewegung desÖlpreises aus.Es gibt einen Faktor, der für einen sprunghaften Anstieg des Ölpreises sorgenkönnte. So ist es keineswegs ausgeschlossen, dass die geopolitischen Spannungenin der Region rund um den Persischen Golf wieder stark zunehmen. Dafür gibt esauch bereits wieder erste Anzeichen. So hat es der für den Nahen Ostenzuständige stellvertretende US-Außenminister David Schenker als Ziel derTrump-Administration für 2020 postuliert, den Einfluss Russlands und Chinas inder Region zurückzudrängen. Gleichzeitig vertiefen die beiden genannten Mächteihre Kooperation mit dem Iran als dem Hauptgegner der USA im Nahen Osten. Auchin dieser Hinsicht dürften die Gefahr einer Verschärfung der Lage und dieAussicht auf einen steigenden Ölpreis nach den Präsidentschaftswahlen wiederzunehmen.(Börsen-Zeitung, 28.12.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4479095OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell