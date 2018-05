Endspurt Steuererklärung: Im Schnitt sind 935 Euro drin

Berlin (ots) - Wer eine Steuererklärung für 2017 abgeben muss, dembleiben dafür oft nur noch etwa drei Wochen Zeit. Aber auch einefreiwillige Abgabe kann sich lohnen, denn 935 Euro gibt's imDurchschnitt vom Fiskus zurück. Besonders einfach und schnellklappt's mit einer Steuersoftware. Der gemeinnützigeVerbraucher-Ratgeber Finanztip hat die Programme deshalb unter dieLupe genommen und Empfehlungen für einfache als auch für komplizierteSteuerfälle wie bei Vermietern und Selbstständigen entwickelt.Die elektronische Steuererklärung wird immer mehr zum Standard.Vergangenes Jahr wurden bereits 22 MillionenEinkommensteuererklärungen übers Internet übermittelt. Natürlichlässt sich die Steuererklärung auch mit dem Behörden-Programm Elsterkostenlos erledigen. "Elster ist aber nicht selbsterklärend und derLaie blickt schwer durch", sagt Udo Reuß, Steuer-Experte beiFinanztip. "Für eine ordentliche Steuerersparnis müssen Steuerzahlergenau wissen, welche Kosten sie absetzen können - und in welcherZeile in welchem Formular sie diese eintragen müssen. Da kann es sichdurchaus lohnen, etwas Geld in eine Steuersoftware zu investieren,die die entsprechenden Tipps liefert."Arbeit sparen und der Steuersoftware treu bleibenBei einer Steuersoftware beantworten die Nutzer zunächst einigeFragen zum Steuerfall. "Das Programm trägt die Zahlen dannautomatisch an den richtigen Stellen in die Erklärung ein",beschreibt Reuß. Sein Tipp: "Einmal entschieden, bleiben Sie demProgramm am besten treu. Das spart Zeit und Arbeit, denn die Softwareübernimmt die Daten vom letzten Jahr." Leider gibt es zwischen denProgrammen nur wenige Schnittstellen. Manche Anbieter gewährenAbonnenten einen Rabatt.Schon ab 15 Euro gibt's das richtige ProgrammFür die Steuererklärung 2017 empfehlen die Finanztip-Experten "Tax2018" und "Quicksteuer 2018". Die Programme kosten beim Anbieterregulär 15 Euro und sind für einfache Steuerfälle wie beiArbeitnehmern und Rentnern gut geeignet. Wer kein Programminstallieren möchte und lieber den Browser nutzt, sollte sich "WisoSteuer-Web" für 35 Euro anschauen sowie "Smartsteuer" oder "SteuergoPlus" (beide 25 Euro). Dies ist auch eine gute Alternative fürComputer-Besitzer ohne Betriebssystem Windows.Vergleich bei Drittanbietern kann sich lohnenFür Vermieter oder Selbstständige empfiehlt Finanztip "WisoSteuer-Sparbuch 2018" (35 Euro) und "Steuersparerklärung" (30 Euro).Für den Browser bei komplizierteren Fällen eignet sich ebenfalls"Wiso Steuer-Web. "Wer bei der Steuersoftware sparen möchte, kann diePreise auch bei Drittanbietern vergleichen", rät Reuß. Finanztipempfiehlt dafür Portale wie Idealo.Finanztip führt jedes Jahr einen Meta-Test für Steuersoftwaredurch. Die Redaktion wertet dafür die Tests verschiedener Fachmedienaus und erstellt daraus den Finanztip-Score für die Bewertung derProgramme. Um die Steuerzahler bestmöglich zu unterstützen, hat dieFinanztip-Redaktion in einem Ratgeber kompakt zusammengefasst, welcheKosten Steuerzahler 2017 konkret absetzen können.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/steuersoftware/https://www.finanztip.de/steuererklaerung/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als300.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed.Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell