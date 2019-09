Endspurt im Sommerreiseverkehr / Baustellen, Berufs- und Rückreiseverkehr belasten die Straßen / ADAC Stauprognose für 6. bis 8. September (FOTO)

München (ots) -Die Verkehrssituation auf Deutschlands Autobahnen ist auch andiesem Wochenende nicht entspannt. Vor allem im Süden müssen Reisendemehr Fahrzeit einplanen. In Baden-Württemberg und Bayern enden jetztdie Sommerferien. Gleichzeitig sind vor allem bei schönem Wetteretliche Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs.Zusätzlich drohen deutschlandweit besonders am Freitagnachmittag aufallen deutschen Autobahnen rund um die Ballungszentren und anBaustellen Verzögerungen, denn die Herbst-Baustellentätigkeit hatbereits vielerorts begonnen.Die besonders belasteten Fernstraßen (beide Richtungen):- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln- A 5 Basel - Karlsruhe - Hattenbacher Dreieck- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Füssen/Reutte - Würzburg - Hannover- A 8 Salzburg - München - Stuttgart- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach- A 81 Singen - Stuttgart- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenAusgelastet sind auch die Fernstraßen im benachbarten Ausland.Neben den süddeutschen Urlaubern kehren Autofahrer aus denösterreichischen Bundesländern Kärnten, Oberösterreich, Salzburg,Steiermark, Tirol und Vorarlberg aus den Sommerferien heim. DasAusmaß der vergangenen Wochen dürften die Staus aber nicht mehrerreichen. Auf den Autobahnen in Richtung Süden werden Späturlauberund Bergwanderer für zeitweise stockenden Verkehr sorgen. Zu denProblemstrecken zählen unter anderem Tauern-, Fernpass-, Brenner-,Karawanken- und Gotthard-Route. Entlang der österreichischen Inntal-,Brenner- und Tauernautobahn ist zudem wegen der Sperre vonAusweichrouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Einedetaillierte Übersicht über die Staufallen im Ausland gibt es unter=> www.bit.ly/adac_staufallen_ausland. An den drei AutobahnübergängenSuben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) undKiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) müssen sich Autofahrer aufWartezeiten von bis zu einer Stunde einstellen.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell