Endspurt im Sommerreiseverkehr / ADAC Stauprognose für 7. bis 9. September (FOTO)

München (ots) -Am Wochenende herrscht vor allem auf den süddeutschen Autobahnenin Fahrtrichtung Norden Hochbetrieb. In den letzten beidenBundesländern Baden-Württemberg und Bayern enden die Sommerferien.Ansonsten sind lange Staus nicht zu erwarten. Wer bei schönem Wetterin die Berge will, muss Verzögerungen einkalkulieren. Rund um dieBallungszentren und an Baustellen kann es am Freitagnachmittagmitunter ebenfalls etwas dauern.Das sind die besonders belasteten Strecken:- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee- A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt- A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt- A 6 Heilbronn - Nürnberg- A 7 Flensburg - Hamburg- A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg- A 8 Salzburg - München - Stuttgart- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenAuch wenn die Staus nicht mehr die Dimensionen der Vorwochenerreichen, müssen Autofahrer auch im Ausland längere Fahrzeiteneinplanen. Es sind etliche Urlaubsheimkehrer, Späturlauber undBergwanderer unterwegs. Eine detaillierte Übersicht über dieStaufallen im Ausland gibt es unter =>bit.ly/adac_staufallen_ausland. An den Autobahnübergängen Suben (A 3Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden(A 93 Kufstein - Rosenheim) sind kurze Aufenthalte ebenfalls möglich.