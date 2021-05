Endspurt: KfW Award Bauen 2021 - jetzt bewerben

Frankfurt am Main (ots) -- Bewerbungen nur noch bis 15. Juni 2021- Preisgelder im Gesamtwert bis zu 35.000 EUR- Kategorien "Neubau" und "Modernisieren im Bestand"Frankfurt am Main (ots) - Die Bewerbungsphase für den KfW Award Bauen 2021 ist auf der Zielgeraden: Nur noch bis zum 15. Juni 2021 können sich private Bauherren oder Baugemeinschaften bewerben, die in den vergangenen fünf Jahren ein Neubau-Projekt umgesetzt oder ein bestehendes Gebäude erweitert, umgewidmet, modernisiert oder belebt haben. Ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, bewertet und prämiert werden die eingereichten Projekte gesamthaft. Entscheidend ist die richtige Balance aus gelungener Architektur und Erscheinungsbild, Kosten- und Energieeffizienz, guter Integration in das bauliche Umfeld, zukunftsorientierter und nachhaltiger Bauweise, optimaler Raum- und Flächennutzung sowie auch individueller Wohnlichkeit."Einer der wichtigen Förderschwerpunkte der KfW ist das Schaffen von Wohnraum. Mit dem KfW Award Bauen zeichnen wir vorbildliche Projekte aus, die gelungene Architektur mit Kosten- und Energieeffizienz, Barrierefreiheit und Wohnkomfort vereinen und andere Bauherren motivieren und zum Nachmachen anregen", sagt Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe und betont: "Damit wollen wir Impulse für nachhaltiges privates Bauen geben sowie zukunftsweisende Trends aufzeigen."Der KfW Award Bauen ist mit insgesamt 35.000 EUR dotiert. In den Kategorien "Neubau" und "Modernisieren im Bestand" erhalten die Gewinner insgesamt 30.000 EUR. Der erste Preis in den beiden Kategorien ist jeweils mit 7.000 EUR dotiert, der zweite Preisträger mit jeweils 5.000 EUR und die Gewinner des dritten Preises erhalten jeweils 3.000 EUR. Darüber hinaus hat die Jury unter dem Vorsitz von Architekt Professor Hans Kollhoff die Möglichkeit, einen mit 5.000 EUR dotierten Sonderpreis zu vergeben.Informationen und Bewerbungsunterlagen stehen ab dem 15. März unter www.kfw.de/award zur Verfügung.Beiträge über die prämierten Objekte des Jahres 2020 finden Sie auf www.kfw.de/storiesPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Alia BegishevaTel. +49 (0)69 7431 4126, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: alia.begisheva@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell