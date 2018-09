Endotronix erhält in Serie-D-Finanzierung 45 Millionen US-Dollar zur Behandlung von Herzinsuffizienz

Lisle, Illinois (ots/PRNewswire) - Endotronix, Inc.(http://endotronix.com/), ein Medizintechnikunternehmen für digitaleGesundheit, das sich der Weiterentwicklung im FeldHerzinsuffizienz-Behandlung verschrieben hat, gab heute den Abschlusseiner Serie-D-Finanzierung in Höhe von insgesamt 45 MillionenUS-Dollar bekannt. Die Runde wurde von LSP (https://www.lspvc.com/)angeführt, das aus seinem LSP Health Economics Fund 2 investiert hat,und umfasste Aperture Venture Partners (http://www.aperturevp.com/),BioVentures Investors (http://www.bioventuresinvestors.com/), LumiraVentures (https://www.lumiraventures.com/), OSF Ventures(https://www.osfhealthcare.org/innovation/how/identify/ventures/),Seroba Life Sciences (https://www.seroba-lifesciences.com/), SVHealth Investors (https://svhealthinvestors.com/), WanxiangHealthcare Investments (http://wanxianghealthcare.com/) und einennicht genannten strategischen Unternehmensinvestor. Endotronix wirdseinen Vorstand um Fouad Azzam Ph.D. erweitern, General Partner beiLSP.Die Finanzierung wird sowohl die Kommerzialisierung desCordella(TM) Heart Failure System (Cordella System) als auch dieklinische Entwicklung des Pulmonalarterien-Sensors Cordella(TM)(Cordella Sensor) durch CE-Kennzeichnung und FDA Premarket Approval(PMA) unterstützen. Die Produktplattform besteht aus einerumfassenden Patientenmanagement-Softwarelösung mit Fernzugriff , dienahtlos mit einem drahtlosen, implantierbaren Sensor der nächstenGeneration zur Messung des pulmonalarteriellen Drucks integriert ist,der das Versorgungsmanagement bei Herzschwäche optimiert und diefrühzeitige Erkennung einer sich verschlechternden Herzinsuffizienzermöglicht."Wir sind sehr glücklich über die erstklassige Führung undUnterstützung durch LSP und unsere bestehende Investorengruppe, dieuns jetzt beim Start in die nächste Phase unsererUnternehmensentwicklung zuteil wird", kommentiert Harry Rowland, CEOvon Endotronix. "Die neue Finanzierungsrunde beschleunigt dieEinführung unseres Cordella Systems in den USA und in der EU, undunterstützt unsere kommende wegweisende randomisierte, kontrollierteklinische Studie PROACTIVE-HF zum Nachweis der Sicherheit undWirksamkeit eines proaktiven Herzinsuffizienz-Managements".Das Cordella System ist darauf ausgelegt, Ineffizienzen beimHerzinsuffizienz-Management auszuräumen und der richtlinienbasiertenTherapie Vorschub zu leisten. Ärzte können mit Hilfe des Systems diePatientenversorgung optimieren und die Re-Hospitalisierungsrate durcheffektives und skalierbares Patientenmanagement per Fernzugriffreduzieren. Weltweit sind mehr als 26 Millionen Menschen vonHerzschwäche betroffen, die einer der Hauptgründe für wiederholteKrankenhausaufhalte bei den über 65-Jährigen ist1,2. MitBehandlungskosten, die sich in den USA auf jährlich 31 MilliardenUS-Dollar belaufen, ist das Management von Herzinsuffizienz einer dervorrangigsten Bereiche, in denen ungedeckter klinischer Bedarfbesteht 3."Endotronix steht kurz davor, das Herzinsuffizienz-Management zutransformieren", erklärt Fouad Azzam. "Das skalierbare CordellaSystem ermöglicht einen optimierten und zeitnahen Informationsflussauf klinischer Ebene, der die Patientenergebnisse verbessern kann undEinnahmen aus nachhaltiger Gesundheitsversorgung für dieGesundheitsdienstleister möglich macht. Wir freuen uns, Teil desTeams zu sein, dass diesen Wandel im Bedarfsbereich Herzinsuffizienzvorantreibt".Die jetzige Bekanntmachung knüpft an die bereits gemeldeteerfolgreiche First-in-Human-Nutzung des Cordella Sensors in Europaund die erste kommerzielle Nutzung des Cordella Systems anausgewählten US-amerikanischen Standorten an.Informationen zum Cordella(TM) Heart Failure SystemDas Cordella Heart Failure System bietet ein proaktivesHerzinsuffizienz-Management, das die Patientenversorgung in dasdigitale Zeitalter überführt und den Ärzten ermöglicht, mehrPatienten mit einer leitlinienbasierten Therapie zu behandeln. Daseinfach zu bedienende System erweitert die klinische Versorgung bisins Haus, indem es täglich Patientendaten und Informationen sammeltund diese sicher an den behandelnden Herzspezialisten übermittelt, umdie Behandlung und die optimale Dosierung zu steuern. Im US-Marktsteigert das System die Einnahmen aus der Pflege mit Hilfe derbestehenden Chronic Care Management Services von Medicare zurUnterstützung einer proaktiven, qualitativ hochwertigen Versorgungder Herzinsuffizienz. Für geeignete Patienten integriert das Systemnahtlos mittels eines drahtlosen, implantierbaren Sensors dernächsten Generation Daten zum pulmonalarteriellen Druck. KlinischeStudien haben gezeigt, dass eine Behandlungsstrategie, die denpulmonalarteriellen Druck berücksichtigt, sowohl die durchHerzinsuffizienz bedingte Zahl der Krankenhausaufenthalte als auchdie Sterblichkeit senken kann.Informationen zu Endotronix, Inc.Endotronix, Inc., ein Medizintechnikunternehmen für digitaleGesundheit, entwickelt eine integrierte Plattform, um umfassende,erstattungsfähige Werkzeuge für das Gesundheitsmanagement vonPatienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz bereitzustellen. DieGesamtlösung des Unternehmens beinhaltet ein cloudbasiertesDatensystem für das Krankheitsmanagement und häuslicheshämodynamisches Management mit einem bahnbrechenden implantierbarendrahtlosen Pulmonalarterien-Sensor zur Früherkennung einer sichverschlechternden Herzinsuffizienz. Weitere Informationen finden Sieunter www.endotronix.comInformationen zu LSPLSP (Life Sciences Partners) ist ein unabhängiger europäischerKapitalgeber, der private und börsennotierte LifeSciences-Unternehmen finanziert.. Die Mission von LSP lautet,Investoren und Innovatoren mit Fokus auf ungedeckten medizinischenBedarf zu verknüpfen. LSP hat seit Ende der 80er Jahre in rund 100innovative Unternehmen investiert, von denen viele zu Marktführernder internationalen Life Sciences-Industrie erwuchsen. Mit einem bisdato aufgenommenen Investitionskapital von über 1,7 Milliarden EUR($2,0 Milliarden US-Dollar) und Büros in Amsterdam, München undBoston ist LSP Europas führender Life Sciences-Investor. Der LSPHealth Economics Fund 2 investiert in innovative Produkte, die dieQualität der Gesundheitsversorgung verbessern und gleichzeitig dieKosten der Pflege senken können. Weitere Informationen finden Sieunter: www.lspvc.com.1 Ponikowski P et al. Heart failure: preventing disease and deathworldwide. ESC Heart Failure 2015;1:4-252 Mozzafarian D, et al. on behalf of the American HeartAssociation Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee.Heart disease and stroke statistics-2016 update: a report from theAmerican Heart Association. Circulation. 20163 Joo H, et al. Cost on Informal Caregiving for Patients withHeart Failure. Am Heart J. 2015 Jan;169(1):142-48.e2.Pressekontakt:Carla BenigniSPRIG Consulting LLC(847) 951-7430Carla@sprigconsulting.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/625372/Endotronix_Logo.jpgOriginal-Content von: Endotronix, Inc., übermittelt durch news aktuell