Endor (EDR) wird auf CoinAll notiert, der ersten Partnerbörse von OKEx

Peking (ots/PRNewswire) - CoinAll (www.coinall.com), OKEx's erstePartnerbörse, meldete die Notierung von Endor, einem angesehenenProtokoll, das AI-Prognose-Technologien einsetzt. EDR-Depots sind absofort gültig. Der Handel startete am 14. November um 17:00 (HKT,UTC+8). Um EDRs Börsennotierung auf CoinAll zu feiern, startete EDReine Kampagne. Während des Aktionszeitraums können Händler EDRdeponieren und einhandeln, um 6 BTC zu gewinnen.Nach jahrelanger Forschungsarbeit am MIT erfand Endor das "Googleprädiktiver Analysen", wodurch Unternehmen Zugang zu automatisiertenAI-Prognosen erhalten. Führende Banken, Großanbieter und Fortune500-Unternehmen wie Coca-Cola und Mastercard setzen Endor ein, umVerbraucherverhalten zu prognostizieren, datengestützteEntscheidungen zu treffen und ein Umsatzplus zu erzielen.Das Endor-Protokoll gilt als welterstes Prognosen-Protokoll undermöglicht ein Ökosystem, das automatisierte, akkurate, finanzielltragbare und zensurresistente AI-Prognosen für Long-Tail-Geschäftebietet, um letztendlich vollständig verschlüsselte Datenbereitstellen zu können. Das EDR-Token ist das einzige zulässigeZahlungsmittel für Dienstleistungen auf dem Endor-Protokoll.Kürzlich wurden die Beratungsergebnisse des CongressionalBlockchain Caucus in einem Bericht dargelegt: "The Impact ofBlockchain for Government: Insights on Identity, Payments, andSupply Chain" (etwa: "Die Auswirkungen von Blockchain auf dieRegierung: Erkenntnisse zu Identität, Zahlungsvorgängen undLieferkette"). Endor tat sich unter den aktuellsten in diesem Berichtvorgestellten Projekten als beispielhafter Weichensteller für denEinsatz von Tokens hervor, um die wahre Macht der Dezentralisierungfreizusetzen.Bericht:http://businessofgovernment.org/sites/default/files/The%20Impact%20of%20Blockchain%20for%20Government.pdfAls welterste gemeindebasierte autonome Börse übernimmt CoinAlldie moderne und sichere Technologie von OKEx, einschließlich deserstklassigen Auftrags-Verrechnungs-Systems, Digital Asset Walletsowie eines Fonds-Settlement-Systems. CoinAll teilt OKEx'sgigantische Benutzerbasis von über 20 Millionen Nutzern. Mitsämtlichen OKEx-Konten kann sich in CoinAll eingeloggt und ohneweitere Registrierungen gehandelt werden.Pressekontakt:Wen Xinghe+86-18202787899xinghe.wen@okcoin.comOriginal-Content von: CoinAll, übermittelt durch news aktuell