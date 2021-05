Endor Aktie: Warum der Kurs gefallen ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Union Pacific":

Beim Blick auf die Endor Aktie fällt auf, dass diese in dieser Woche signifikant zurückgekommen ist. Während ich diese Zeilen schreibe, steht die Notierung im Bereich 175 Euro. Am Dienstag waren es zeitweise noch über 190 Euro. Was ist passiert? Nun, es gab neue Zahlen von Endor, und zwar für das 1. Quartal 2021. Auf den ersten Blick sahen die prima ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung