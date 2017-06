Endoprothetische Fachgesellschaften fokussieren Patientensicherheit und Versorgungsqualität

Berlin (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie undOrthopädische Chirurgie (DGOOC) und die Deutsche Gesellschaft fürOrthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) nehmen zu der aktuellenDiskussion um Versorgungsqualität und Mindestmengen im Bereich derEndoprothetik wie folgt Stellung:Die Qualifikation der Operateure, der Krankenhäuser und dieQualität der verwendeten Implantate sind von zentraler Bedeutung füreine sichere und hochwertige Durchführung dieses hochkomplexenEingriffs. Der ständig wachsende Anspruch an die Funktion einesKunstgelenkes muss durch immer weiter verfeinerte Operationstechnikenrealisiert werden. Kunstgerecht ausgeführt, resultiert nahezu immereine hohe Zufriedenheit der Patienten.Durch zwei zentrale Qualitätsinitiativen der DGOOC und dieAktivitäten der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik - AE auf demGebiet der Fortbildung der Operateure wird dieser Anspruch realisiertund die Qualität der endoprothetischen Versorgung stetig weitermaximiert.1. Mit dem EPRD (Endoprothesenregister Deutschland) wurde einEndoprothesenregister in Deutschland mit dem Ziel geschaffen, die inDeutschland implantierten Endoprothesen hin-sichtlich der Standzeitbzw. Qualität zu kontrollieren. So sollen Auffälligkeiten beieinzelnen Prothesentypen bzw. Behandlungskonzepten frühzeitig erkanntwerden. Obwohl die Teilnahme zurzeit noch freiwillig ist, werdenbereits ca. 70 % aller in Deutschland durch-geführtenEndoprothesenimplantationen erfasst. Durch die Zusammenarbeit mit derAOK und dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) sowie demBundesverband Medizintechno-logie e.V. (BVMed) wurde eine weltweiteinzigartige Erfassung der Patientendaten und derImplantateigenschaften geschaffen.2. Das EndoCert-Zertifizierungssystem kontrolliert seit 2012 dieQualität von Operateur und Einrichtungen, in denenGelenkendoprothesen implantiert werden. Durch Vorgaben für dieStruktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie die regelmäßigeÜberprüfung (Audits) durch erfahrene, speziell ausgebildeteFachexperten wird die hochwertige Versorgung der Patientensichergestellt. Einrichtungen, die einen wesentlichen Schwerpunktihrer Arbeit auf dem Gebiet der Endoprothetik sehen, können sich alsEndoprothetikzentrum (EPZ) oder als Endoprothetikzentrum derMaximalversorgung (EPZmax) zertifizieren lassen. Dabei wird dieEinhaltung der Mindestmengen durch eine konkrete Fallzahlvorgabe fürdie Einrichtung (EPZ: 100, EPZmax: 200 Gelenkersatzoperationen) alsauch für die verantwortlichen Operateure (EPZ: zwei sogenannteHauptoperateure müssen je 50 Endoprothesen am Knie- oder Hüftgelenkimplantieren) realisiert. An einem Endoprothetikzentrum derMaximalversorgung müssen sogar mindestens zwei Senior-Hauptoperateuretätig sein, die jeweils 100 solcher Eingriffe pro Jahr durchführen.Damit folgt EndoCert der wissenschaftlichen Datenlage, dass einpersönlich erfahrener Operateur und ein eingespieltes Team durch einaufeinander abgestimmtes Vorgehen weniger Komplikationen aufweisen.3. Wesentlichen Anteil an der Versorgungsqualität haben dabei auchdie Aktivitäten der AE - Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik(einer Sektion der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie undUnfallchirurgie - DGOU), die seit Jahrzehnten die Institution für dieAus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Kunstgelenke ist. Der Umfangder Tätigkeit der AE ist durch jährlich 27 Basis- und Masterkurse,mehrere Kongresse, Weiterbildungen für das OP-Personal, Erarbeitungvon Handlungsempfehlungen, internationalen Austausch und vieles mehrgekennzeichnet. Ein wesentlicher Inhalt der Kurse ist dabei auch dieAbgrenzung der Indikation zur Endoprothese gegenübergelenkerhaltenden und konservativen Therapien.Zur Sicherstellung einer weiter gesteigerten Versorgungsqualitätund Patientensicherheit empfehlen die Unterzeichner Mindestmengen unddefinierte Behandlungspfade für die Krankenhäuser einer-seits undpersonenbezogene Mindestmengen und Ausbildungsanforderungen für dieOperateure andererseits. Die bei EndoCert festgelegten Anforderungenan die Struktur- und Prozessqualität, sowie die Mindestmengen sindausgewogen und sollten hierfür als Maßstab dienen. Die verpflichtendeTeilnahme am Endprothesenregister EPRD ist zwingend zu fordern.Unterzeichner:Prof. Dr. Dr. R. Hoffmann, Generalsekretär DGOUProf. Dr. B. 