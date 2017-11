Endo Club Nord: Live-Eingriffe von Hamburg in die ganze Welt

Hamburg (ots) -- Größter Endoskopie-Kongress der Gastroenterologen wird mit eigenenKommentaren übertragen- Gemeinschaftsveranstaltung der Asklepios Kliniken Altona, Barmbekund des UKE- Mehr als 2500 Spezialisten aus 30 Ländern in der Messe HamburgerwartetAm kommenden Wochenende ist die Hansestadt wieder Gastgeber desEndo Clubs Nord (www.endoclubnord.de). Das Kürzel steht seit einemVierteljahrhundert für "Endoskopie" - und den größten Kongress fürLive-Spiegelungen weltweit. Die besten Gastroenterologen auszahlreichen Ländern Europas, aber auch aus den USA und Asien kommenin die Messe Hamburg, um sich über die neuesten Technikenauszutauschen und endoskopische Eingriffe aus drei Kliniken livemitzuerleben. In diesem Jahr nutzen die Veranstalter mehr denn je diemoderne Kommunikationstechnik, um Spezialisten der Verdauungsorganeeine "virtuelle" Teilnahme zu ermöglichen. Tausende von Ärzten inGroßbritannien, Indien, Israel und Südafrika werden den HamburgerÄrzten bei der Behandlung via Internet live zusehen. Veranstaltetwird der weltweit renommierte Kongress von Prof. Dr. Jürgen Pohl,Chefarzt der Gastroenterologie der Asklepios Klinik Altona, Hon.Prof. Dr. Siegbert Faiss, Chefarzt der Gastroenterologie &Interventionellen Endoskopie der Asklepios Klinik Barmbek, und Prof.Dr. Thomas Rösch, Direktor der Klinik für InterdisziplinäreEndoskopie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf."International ist unser Kongress schon lange, aber in diesem Jahrgelingt uns mit dem Endo Club on air ein regelrechter Quantensprung",sagt Hon. Prof. Dr. Siegbert Faiss, der von den drei veranstaltendenChefärzten turnusgemäß die Präsidentschaft innehat. "Die vorgeführtenEingriffe werden nicht nur aus den Kliniken ins Kongresszentrumübertragen, sondern auch mit eigenen Kommentaren britischer Kollegenals Livestream in die ganze Welt gesendet." Übertragen wirdbekanntlich viel, aber die Hamburger Endoskopiker können sich eineshohen Interesses sicher sein. Denn der Endo Club hat in der Fachwelteinen ganz besonderen Ruf und zahllose Mediziner, die aus denverschiedensten Gründen nicht nach Hamburg reisen konnten, wollenunbedingt die Gelegenheit nutzen, um aus der Ferne dabei zu sein."Wir erwarten, dass sich nicht nur viele Kollegen aus einer Reiheenglischsprachiger Länder zuschalten, sondern auch aus Russland oderAsien", so Hon. Prof. Faiss weiter.Für die drei veranstaltenden Chefärzte ist die Nutzung dermodernen Kommunikationstechnologie nur konsequent. Seit der Gründungdes Endo Clubs vor mehr als 25 Jahren steht die Demonstration undLehre der besten Verfahren im Vordergrund der Veranstaltung. Dazukommt eine gewisse Technikaffinität. Ob immer kleinere Endoskope, mitdenen man sogar in die Gallengänge schauen kann, oder eineBildauflösung mit 4K - für die Professoren Pohl, Rösch und Faiss istder Umgang mit Hightech medizinischer Alltag. Unterstützt werden siebei den Eingriffen in ihren Kliniken jeweils von einem ganzen Team,zu dem auch Kollegen anderer Fachrichtungen wie Chirurgen undPathologen zur Beurteilung von Geweben gehören. Ebenfalls wiederdabei sein wird Prof. Dr. Friedrich Hagenmüller, Gründungsmitglieddes Endo Clubs Nord, der bis zum Ruhestand vor zwei Jahren dieGastroenterologie der Asklepios Klinik Altona leitete.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell