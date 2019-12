Endlose Hausse oder Vertreibung aus dem Anlegerparadies?

Liebe Leser,

wir Menschen neigen dazu, das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, einfach in die Zukunft fortzuschreiben. Das tun wir zumeist in einer linearen Weise. Damit werden wir blind für alle die Entwicklungen, die sich exponentiell vollziehen. Das ist einer der Gründe dafür, warum viele Anleger den Zinseszinseffekt vollkommen unterschätzen und sich seiner Macht nicht bewusst sind.

Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung