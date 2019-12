Endlos Zertifikat WF000BTC00 auf Wikifolio Index: Überall das gleiche Bild!

Mit dem Endlos Zertifikat WF000BTC00 können Anleger indirekt in die Kursentwicklung des Bitcoin investieren. Dies ist mit allen Vorteilen und Nachteilen der Kursentwicklung bei der Kryptowährung verbunden. In guten Zeiten winken also gute Gewinne, in schlechten Zeiten bleiben Anleger auf Verlusten sitzen. Interessant ist jedoch, dass das Wikifolio sich nicht immer genau gleich wie der Kurs des Bitcoin verhält.

Schmerzhafte Verluste!

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung