Endlich wieder Luft (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) -Eisige Winterluft im Freien, trockene Heizungsluft ingeschlossenen Räumen und weitverbreitete Atemwegsinfekte - unserenAtemwegen wird im Winter viel zugemutet. Es wird Zeit, dass dieTemperaturen steigen und wir wieder tief durchatmen können. Dochaufgepasst: Im Frühling sind die Atemwege noch geschwächt, die Gefahrfür Infekte ist hoch. Deswegen jetzt die Atemwege stärken: MitBewegung und frischer Luft. Sollte sich dennoch ein Atemwegsinfektankündigen, hilft ein Spezialdestillat ätherischer Öle (inGeloMyrtol® forte) schnell wieder Luft zu bekommen.Licht, Luft, Lebensfreude - darauf haben wir seit Monatengewartet. Die dicke Kleidung bleibt im Schrank, wir möchtenunbeschwert die Sonne genießen. Bei aller Freude über steigendeTemperaturen und wärmende Sonnenstrahlen heißt es jedoch: Aufgepasst!Auch jetzt sind noch Erkältungsviren aktiv. Hinzu kommt, dass unsereAtemwege vom Winter noch stark mitgenommen sind. Schnell erinnernSchnupfen, Husten und Druckkopfschmerz wieder an die Wintermonate.Besser jetzt aktiv die Atemwege unterstützen.Frische Luft und BewegungBewegung an der frischen Luft wirkt wie eine Sauerstoffdusche, derKörper wird maximal mit Sauerstoff versorgt. Auch die Lunge wird bisin die kleinsten Verzweigungen "durchatmet" - ein wichtiger Aspekt,um sie langfristig gesund zu halten und stark zu machen. Deswegensollten wir uns einmal am Tag so bewegen, dass die Atmungbeschleunigt wird. Es muss nicht immer das große Sportprogramm sein,auch schnell die Treppe hochgehen kann bereits die Atemfrequenzerhöhen. Ideal ist jedoch Bewegung an der frischen Luft - am bestenim Wald. Die saubere, feuchte Umgebungsluft ist eine Frischekur fürunsere Atemwege. Sie gibt Ihnen die Gelegenheit buchstäblichdurchzuatmen. Doch leider können auch diese Maßnahmen nicht zu 100Prozent vor einer Erkältung schützen. Kündigt das erste Halskratzeneine Erkältung an, empfiehlt es sich, schnell zu reagieren, umSchlimmeres zu verhindern.Selbstheilungskräfte der Atemwege aktivierenHalsschmerzen, Schnupfen, Husten - so ist der übliche Ablauf einerErkältung. Wer schnell gegensteuert und die Immunabwehr der Atemwegeunterstützt, kann eine Ausbreitung der Erkältung verhindern. Derpflanzliche Schleimlöser GeloMyrtol® forte unterstützt effektiv dieSelbstheilungskräfte der Atemwege und ist aufgrund seinerpflanzlichen Herkunft gut verträglich. Bei Husten, Schnupfen undDruckkopfschmerz befreit das Spezialdestillat aus ätherischemEukalyptus-, Süßorangen-, Myrten- und Zitronenöl (ELOM-080) dieAtemwege spürbar ab der ersten Einnahme. GeloMyrtol® forte wirkt wieeine Inhalation von innen: Es löst den Schleim, hemmt die Entzündungund fördert den Heilungsprozess. Eine Verschlimmerung der Erkältungmit Nasennebenhöhlenentzündung oder Bronchitis kann durch einefrühzeitige Einnahme verhindert werden. Die Atemwege erholen sich -und es kann schnell wieder nach draußen gehen.