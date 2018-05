Endlich wieder Fußball-WM: jubeln, singen, anfeuern - gut für die Stimmung, schlecht für die Stimme (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) -Alle vier Jahre erreicht die Faszination Fußball ihren Höhepunktund auch in diesem Jahr ist es wieder soweit: Ab Mitte Juni spielenbei der WM in Russland 32 Nationalmannschaften um denWeltmeistertitel - und Fußballfans rund um den Globus fiebern mit.Fast jeder freut sich auf das sportliche Großevent und kaum jemandkann sich der Begeisterung entziehen. Dabei ist die WM nicht nur einesportliche, sondern auch eine stimmliche Herausforderung, denn wenndie Emotionen hochkochen wird leidenschaftlich gejubelt, gesungen,gegrölt und geschrien. Dies bleibt häufig nicht ohne Folgen: Amnächsten Tag drohen Stimmverlust und Heiserkeit. Damit Fußballfansbesser gut bei Stimme bleiben, schaffen GeloRevoice® Halstablettenschnell spürbar und nachhaltig Abhilfe.Am 14. Juni geht es los: Die Endrunde derFußball-Weltmeisterschaft 2018 wird dann wieder für einen gutvierwöchigen Ausnahmezustand bei Fußballfans auf der ganzen Weltsorgen. Für die deutschen Fans wird dieses Turnier besondersspannend: Die Nationalmannschaft wird in Russland versuchen, denWeltmeistertitel von 2014 zu verteidigen und wir können es kaumerwarten, ihnen dabei zuzusehen. Dabei haben wohl nur die wenigstendas Glück, bei den Spielen live vor Ort dabei zu sein, denn dieKarten für die Stadien sind rar und heiß begehrt. Die meisten Fansfiebern mit Freunden und Familie vor dem Fernseher oder draußen inStraßencafés, Bars oder auf der Fanmeile mit der Nationalelf mit.Wenn die Emotionen hochkochen...Das Besondere an einer Fußball-Weltmeisterschaft ist dabei, dassselbst diejenigen, die Fußball normalerweise kalt lässt, sich nichtselten inmitten einer feiernden Menschenmenge beim Public Viewingoder beim großen Fußball-TV-Abend wiederfinden. Der Grund ist daseinzigartige Gemeinschaftsgefühl, das beim kollektivenFußball-Schauen aufkommt: Diese Stimmung während einer WM reißt fastjeden mit. Unvergessen sind hierbei das Sommermärchen in Deutschland2006 oder der Gewinn der WM 2014.Ob im Stadion, auf der Fanmeile oder vor dem Fernseher zuhause:Das Mitfiebern, Jubeln, Singen, Grölen und manchmal auch dieVerzweiflung sorgen für pure Emotionen. Doch was gut für die Stimmungist, ist nicht unbedingt auch gut für die Stimme - denn fast jederkennt das Problem, wenn am Tag nach einem spannenden Spiel die Stimmewegbleibt.Mitfiebern ohne StimmverlustDas lautstarke Anfeuern fordert nicht selten seinen Tribut in Formvon Hustenreiz und Heiserkeit - bis hin zum kompletten Stimmverlust.Wer sich kaum noch oder nur noch krächzend artikulieren kann, hatnicht nur Probleme, den beruflichen und privaten Alltag zubewältigen. Sämtliche Maßnahmen, um den Stimmverlust zu kompensieren,etwa Flüstern oder Räuspern, können die Beschwerden sogar nochverschlimmern, denn die Stimmlippen werden dadurch noch zusätzlichstrapaziert. In diesem Fall ist es am sinnvollsten, die Stimme zuschonen und gar nicht zu sprechen. Zudem lindern GeloRevoice®Halstabletten schnell spürbar und lang anhaltend Halsbeschwerden wieHalskratzen oder Heiserkeit, wenn die Stimme unter derFußball-Euphorie gelitten hat. Sie halten die Schleimhäute im Mund-und Rachenraum feucht und tragen so dazu bei, dass Stimmbeschwerdenschneller abklingen. Beim Lutschen entfalten die Halstabletten dasspezielle Revoice® Hydro-Depot, das sich wie ein Schutzfilm über diegereizten Schleimhäute legt.Am besten ist es dennoch, es gar nicht so weit kommen zu lassen:Auch bereits während des Spiels sorgen GeloRevoice® Halstablettendafür, dass die Stimme beim Jubeln und Singen geschmeidig bleibt.Checkliste: Das brauchen Sie für den WM-Abend zuhause- Bequeme Kleidung, idealerweise ein Trikot- Fanartikel, etwa eine Flagge, ein Hut oder eine Blumenkettesowie Fan-Schminke- Snacks: am besten Fingerfood, das vorab zubereitet werden kann -so muss niemand während einer spannenden Partie in die Küchegehen- Getränke - wichtig dabei: ausreichend Wasser bereitstellen, dennAlkohol trocknet die Schleimhäute aus- GeloRevoice® HalstablettenPressekontakt:Rothenburg & Partner GmbHMartina MoysesFriesenweg 5f22763 Hamburgredaktion@rothenburg-pr.deOriginal-Content von: G. Pohl Boskamp GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell